Lo que dice Gonzalo Miró de la Justicia en España está dando mucho que hablar: hay división de opiniones

Gonzalo Miró ha dejado un llamativo mensaje desde el plató de Directo al grano, el programa que presenta junto con Marta Flich en TVE, dirigido a la Justicia española en medio de un intercambio de pareceres con el periodista de El Mundo Juanma Lamet.

Ha dicho alto y claro el presentador que "la Justicia ha dado muchísimas señales a todo el mundo de que hay razones para desconfiar de cómo funciona la Justicia en este país". Todo en medio de los casos de corrupción que acorralan al PSOE, que esta semana ha visto a la UCO en su sede y la anterior a José Luis Rodríguez Zapatero imputado.

"¿Para desconfiar de manera estructural?", ha querido saber Lamet sobre las dudas de Miró acerca de uno de los tres poderes del Estado. "Sí, sí. Yo desconfío de un pilar de la democracia, correcto", ha afirmado tajante.

"Creo que la Justicia en este país ya ha dado muchas muestras, muchísimas muestras, por las actuaciones de algunos jueces, de algunos fiscales. No hablo del juez Peinado. Cómo puede haber separación de poderes si son los propios políticos los que eligen a los jueces que eligen al resto de jueces. Creo que hay argumentos para que haya gente y ciudadanos que no se lo crean", ha finalizado sobre el asunto.

Una tesis a la que se también se sumó el jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, que afirmó en los pasillos del Congreso que se están aplicando "métodos no democráticos" para intentar hacer caer al Gobierno.

"Ayer un medio de comunicación publicó que esto se iba a producir. La noticia prácticamente estaba redactada un día antes. Hay que preguntarse por qué sucede esto", empezó diciendo.

Y prosiguió: "No tendría mucha importancia de no ser que en este país se haya condenado al fiscal general de Estado por la filtración de una causa secreta. Además, esa publicación de ayer fue utilizada por el grupo popular que, casualmente, tiene esta información con carácter anticipado y la utiliza en la Cámara".