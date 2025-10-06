Va a comer a uno de los restaurantes del Santiago Bernabéu y todo se tuerce cuando va a pagar y ve esto en el ticket 

El influencer Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo, ha ido a comer a Arzabal, un restaurante que ofrece cocina española y de mercado y que está ubicado dentro del Santiago Bernabéu, el campo del Real Madrid.

Como cuenta el propio creador de contenido, desde el local se puede ver el campo. Todo ha ido bien hasta el final, cuando le han traído la cuenta con una nueva forma de cobro que es común en Estados Unidos pero no en España: el precio con la propina sugerida.

Dentro del local ha probado un arroz, un guiso de patatas a la importancia, un biquini con queso comté y cecina, salpicón, unas croquetas de jamón, un salmorejo, medio tartar de bonito y en los postres, una torrija y una tarta de queso San Simón.

En líneas generales le ha encantado el tipo de cocina, salvo alguna excepción, pero todo se ha torcido cuando el empleado le ha contado que dentro del ticket va "una propina de sugerencia". "Se entiende distinto, pero es simplemente que tiene una propina de sugerencia", le dice a Cenando con Pablo, que va cambiando el gesto.

"Esto es muy feo, sinceramente. Está hecha la argucia porque está con el mismo tamaño de letra. Voy a ser maleducado porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta mucho, lo voy a decir cuando algo no me sienta bien: esto es una mierda. No puedes hacer esto. Tengo serias dudas de que a todas las mesas se le explique", ha afirmado.

Está hecha la argucia, cualquiera que lo vea, igual el mismo tamaño, el precio de la cuenta que habría sido, porque han tenido el detalle de invitarme, 114,50. Y el de la propina sugerida, que han puesto un 8%, serían 123, 66. A la gente le va a sentar muy mal. Lo van a poner en las reseñas seguro", ha zanjado Pablo.