Un estudio agita de nuevo el enigma de la copa de vino diaria

El consumo de una copa de vino diaria se ha convertido en uno de los grandes enigmas. Muchos estudios han tratado hasta la fecha de intentar resolverlo, sabiendo con exactitud si puede ofrecer efectos positivos para nuestra salud.

En la investigación que se ha publicado en el Journal of the American College of Cardiology, hay algunos detalles que no se conocían hasta ahora.

En concreto, el estudio recoge que el consumo bajo o moderado de alcohol puede ser capaz de reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, aunque no en todas las ocasiones.

Tal y como recoge El Español, Ahmed Tawakol, codirector del Centro de Investigación de Imágenes Cardiovasculares del Hospital General de Massachusetts, ha justificado que los datos no se están usando para defender "el consumo de alcohol para reducir el riesgo de infarto cardíaco o accidente cardiovascular".

Tras analizar a más de 50.000 personas, los investigadores examinaron a 754 que se sometieron a un estudio de escáner cerebral, para saber los efectos que el consumo leve de alcohol producía en su estado de salud.

En el análisis aseguran que el consumo ligero de alcohol se podría asociar con casi el doble de efecto protector cardiovascular en personas que cuentan con problemas o antecedentes de ansiedad, pero también advierten que cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de cáncer.