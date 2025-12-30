Álvaro Vargas, experto en nutrición: "Un bocata también puede ser saludable si elegimos un pan 100% integral"

El bocadillo ha sido durante años uno de los grandes señalados en las dietas de adelgazamiento y alimentación saludable. Asociado al pan blanco, los embutidos y las grasas saturadas, muchos lo han desterrado de su día a día. Sin embargo, el nutricionista Álvaro Vargas defiende que este alimento puede convertirse en una opción equilibrada y nutritiva si se eligen bien los ingredientes.

El experto, que divulga contenidos sobre alimentación consciente en su podcast A comer se aprende con Álvaro Vargas, insiste en que el problema no es el formato, sino la calidad del producto. “Siempre hemos pensado en bocadillo como sinónimo de chorizo, salchichón, grasas saturadas y pan blanco. Y no tiene por qué ser así”, explica.

Según Vargas, un bocadillo puede prepararse en apenas cinco minutos y ser “ultranutritivo” si se parte de una buena base como es el pan 100% integral. A partir de ahí, propone alternativas como hummus, aguacate, tomate, pepino, rúcula u aceitunas negras en rodajas. “Con eso tienes un bocata completo, saludable y saciante, sin necesidad de pasar horas en la cocina”, señala.

Cuidado con el pan

Uno de los puntos clave en los que insiste el nutricionista es la elección del pan. Frente a la moda de la masa madre, Vargas lanza un mensaje claro: “Es mucho mejor un pan integral sin masa madre que un pan blanco con masa madre”. En su opinión, muchos consumidores se dejan llevar por reclamos comerciales sin revisar la lista de ingredientes, cuando lo realmente importante es que el pan sea integral de verdad.

Según contó a La Razón Marissa Karp, dietista y fundadora de MPM Nutrition, tanto el pan de masa madre como el pan integral ofrecen beneficios nutricionales, y la elección más adecuada depende de la dieta y necesidades individuales. Según Kristen Lorenz, dietista y fundadora de Kristen Lorenz Nutrition, el pan integral es una buena fuente de fibra, lo cual favorece la digestión y aumenta la sensación de saciedad.

Desmontando mitos

Vargas aprovecha su podcast para desmontar otro de los grandes debates actuales en nutrición: el de los hidratos de carbono. “No hay que eliminarlos. Son nuestra principal fuente de energía”, afirma. Eso sí, matiza que la clave está en elegir hidratos saludables como el pan integral, la pasta integral, el arroz, la quinoa o las legumbres. “No me cansaré de repetirlo: ama a los hidratos, da igual la hora, siempre que sean de calidad”, subraya.

Vargas también rompe con la idea de que las ensaladas son solo un acompañamiento. Para él, pueden convertirse perfectamente en un plato principal completo y nutritivo, siempre que estén bien construidas y combinadas con ingredientes variados y de calidad. Y, por supuesto, acompañadas de buen pan integral “del de verdad”.