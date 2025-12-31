Adiós a la venta libre de bebidas energéticas: este país europeo prohíbe desde enero su consumo en menores de 16 años

Insomnio, nerviosismo o dificultades para la concentración. Son solo algunas de las consecuencias que según muchos expertos experimentan las personas jóvenes que consumen bebidas energéticas. Es por eso que el Gobierno noruego ha anunciado que, a partir del 1 de enero de 2026, estará prohibida la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.

Según esta nueva normativa de salud pública, los comercios no podrán vender ninguno de estos productos a las personas más jóvenes, teniendo incluso la obligación de solicitar el documento de identidad para comprobar la edad si existen dudas.

Aunque todavía existe un debate sobre los riesgos que este tipo de bebidas, las autoridades noruegas justifican su decisión en la evidencia científica que vincula el consumo de este tipo de brebajes con problemas para dormir, nervios o dificultades para mantener la concentración. Según el Gobierno, así se ayudará a proteger la salud infantil.

Muchos organismos sanitarios noruegos, como la Asociación Médica Noruega o el Instituto de Salud Pública pedían incluso que el límite de edad fuera superior, proponiendo que se prohibiera la venta de estas bebidas a los menores de 18 años, aunque el Gobierno argumentó que en esta franja de edad existe una mayor capacidad para tomar decisiones informadas y meditadas.

La decisión que ha tomado Noruega se enmarca en realidad dentro de un movimiento que empieza a ganar fuerza en el resto de Europa. Otros países, como Letonia, están tomando ya medidas similares en lo relativo a la restricción de venta o mayores controles en la venta de bebidas con demasiada cafeína.

A partir de ahora, el peso recaerá sobre los comercios noruegos, que tendrán que cumplir la medida si no quieren enfrentarse a importantes sanciones.