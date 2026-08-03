La OCU lanza un comunicado avisando a los consumidores antes de adquirir gafas para el eclipse

Este próximo miércoles 12 de agosto, la Península Ibérica será protagonista de un fenómeno astronómico que lleva más de un siglo sin poder verse: un eclipse de sol total. Es decir, el disco lunar irá tapando poco a poco el disco solar, hasta cubrirlo completamente. Tras unos pocos segundos o minutos de totalidad, observaremos luego el proceso inverso: la luna se irá desplazando y descubriendo el Sol, hasta que dejen de superponerse y volvamos a observar el disco solar completo.

En buena parte de nuestro país se podrá ver ese eclipse total y en otras zonas, especialmente la del sur, será en torno al 97%. Un fenómeno que ha provocado que miles de personas se desplacen a las zonas donde mejor se pueda ver para disfrutarlo en directo. Por supuesto, con las gafas especiales adecuadas para evitar cualquier daño en la vista.

En estos últimos días, muchas tiendas están poniendo a la venta gafas para disfrutar - teóricamente con seguridad - de este momentazo astronómico. Pero no todas valen. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado aconsejando usar gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 y alertando de las "graves" e "irreversibles" lesiones oculares que se pueden producir con una observación directa del Sol.

"Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar", insiste la OCU.

Esta organización avisa de que las gafas deben indicar claramente que sirven para observar el Sol, con alegaciones como "gafas para observación solar", "filtros para observación directa del sol", "solar eclipse glasses" o "direct solar viewing" y deben tener un marcado de la CE, que acredita que cumple con la legislación europea aplicable a una radiación solar muy intensa.

El producto debe indicar la referencia EN ISO 12312-2:2015, que es el estándar técnico utilizado para evaluar los filtros para la observación directa del sol. Asimismo, debe figurar el nombre o razón social del fabricante y una dirección de contacto en la Unión Europea.

La OCU resalta que este dato es "esencial" para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o el ejercicio de los derechos del consumidor.

"El eclipse solo puede observarse sin gafas cuando sea completo, lo que durará poco más de un minuto; en cualquier otra fase es imprescindible proteger los ojos, de lo contrario podrían producirse graves lesiones", reitera la OCU que señala que en las gafas también debe poner el número de lote y las instrucciones y advertencias. Y si los filtros presentan arañazos, perforaciones, arrugas, deformaciones o cualquier otro deterioro, no deben emplearse para observar el eclipse