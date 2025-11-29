Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dos balizas V-16 que están de oferta por el Black Friday y homologadas por la DGT para ir a tiro hecho
Será obligatorio llevarla en el coche desde el 1 de enero.

Una baliza V-16.
Va a ser obligatorio tenerla en el coche a partir del 1 de enero, así que, ya que hay que comprarla antes de que termine el año, qué mejor que aprovechar el Black Friday para hacerlo con descuento. Hablamos de la baliza V-16, el dispositivo de señalización de accidentes o averías que va a sustituir a los tradicionales triángulos.

Se trata de una potente luz que, gracias a un imán, se pega al techo del coche y que, además, gracias a un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que lleva incorporados, transmite la ubicación en tiempo real a la plataforma DGT 3.0. Esa información servirá para alertar de la incidencia a otros conductores a través de los letreros luminosos de las carreteras o de los navegadores de los vehículos. 

Antes de lanzarse a comprar, hay que andarse con ojo y no dejarse llevar por las ofertas sin más, porque hay que cerciorarse y bien de que la baliza esté homologada. Es decir, que haya pasado por los controles de laboratorios técnicos autorizados que ratifican que cumplen con la normativa exigida. Para esto, basta con entrar en este buscador de la web de la DGT con las marcas y modelos certificados.

Cabe recordar que la conectividad está incluida en el precio. "Las operadoras no cobran al usuario, y la normativa exige una disponibilidad mínima de 12 años sin coste adicional", según la DGT.

Si quieres ir a tiro hecho, aquí te hemos encontrado dos balizas V-16 conectadas y homologadas que se pueden encontrar con descuento por el Black Friday:

Baliza V-16 WE

  Baliza V-16 WEAMAZON

Este dispositivo cuenta con el certificado IDIADA PC24010146 y se puede comprar con un descuento del 6% por 37,75 euros. Funciona con tres pilas AA que vienen incluidas. 

Baliza V-16 LEDUNI

  Baliza V-16 LEDUNIAMAZON

Esta opción, con el certificado IDIADA PC25070315 también funciona con pilas y tiene un precio de 40,84 euros, tras haber bajado un 5%.

