José Ricard Franco, psicólogo, alerta de los gastos disfrazados de Navidad: "Si no estaba en tu lista, no es ahorro"

La Navidad es sinónimo de gastos. Las cenas familiares, las comidas de empresa o los regalos son solo algunos ejemplos de ellos. También se encuentran los gastos "hormiga" o gastos "disfrazados" de necesidad, los cuales son bastante comunes en estas fechas. Para el psicólogo José Ricard Franco, sin embargo, este tipo de gastos son los primeros que deben intentar ahorrarse, pues suelen estar impulsados por las emociones y no por la razón, lo que termina frenando el ahorro medio del consumidor.

"Los seres humanos no solo gastamos con la cabeza, también gastamos con el corazón", afirma el mismo, que pone de ejemplo situaciones como las rebajas del Black Friday o el Cyber Monday, donde la gente se anima a comprar pensando que sino desaprovecha una oportunidad, cayendo en las redes del marketing.

De esta forma, el mejor consejo que ofrece el experto es que "si no estaba en la lista, no es ahorro: es un gasto disfrazo de oportunidad". Un pequeño truco que puede ayudar en este sentido es la conocida como "regla de las 24 horas", la cual estipula que el 70% de los deseos de compra desaparecen si se espera un día antes de tomar la decisión, lo que permite conocer si lo que nos animaba a ello era una emoción o una necesidad real.

Hacer una lista de deseos o compras para comprar lo planeado y necesario, no nada más, también ayuda y sirve a modo de "GPS emocional", según explica el psicólogo, que señala como truco final la regla 50-30-20: gastar un 50% del ingreso en necesidades básicas, 30% en gustos y un 20% de ahorro.

"Gastar con intención no es ser tacaño: es vivir con conciencia", explica el mismo en un comunicado, donde aconseja vivir la Navidad como una época de disfrutar y no de gastos. Y es que, a modo de conclusión, el experto señala que a veces el ahorro no está en las ofertas, sino en saber decir "no, gracias".