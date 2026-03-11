La guerra de Inditex en 2026 no pasa por Irán, sino por Francia y Reino Unido: ultima su desembarco definitivo para plantar cara a Primark

Inditex es uno de los grandes reyes del sector de la moda. La empresa española, que ha presentado este miércoles su cuenta de resultados correspondientes al ejercicio de 2025, supera al holding LVMH —que cuenta con marcas de la talla de Louis Vuitton o Dior— , con un beneficio de 6.220 millones de euros, reflejo del éxito de su modelo, encabezado por un gigante como Zara.

Sin embargo, estando en la cima y ganando lo que equivaldría a percibir unos 17 millones de euros al día en 2025 nada parece suficiente para el gigante español de la industria textil. El grupo ahora pone el foco en la moda low cost, y para este nuevo 'ring' Inditex apuesta por su marca de ropa accesible 'Lefties'.

Esta marca fue creada por el Grupo Inditex en 1993. Pasó de ser un outlet que vendía excedentes y taras de Zara a una marca de moda low cost independiente. De hecho, el nombre de Lefties proviene de las "sobras" (leftovers en inglés) de Zara, pero se relanzó con éxito hacia el año 2014 para competir con el sector fast-fashion, expandiéndose internacionalmente.

La apuesta de Inditex por Lefties

Inditex lleva años apostando por su marca low cost, y eso se traduce en resultados. En 2024, último año fiscal completo para el que hay datos completos de Lefties, la marca disparó su crecimiento un 17,4%. En los resultados presentados por el grupo este miércoles, correspondientes a 2025, Inditex la marca low cost junto a Zara y Zara Home. La cifra de negocio de estas tres enseñas llegó a los 28.051 millones de euros, un aumento de un 1%.

Además, en 2025 abrió 10 tiendas de las 213 que existen en todo el mundo. Con ello, se convirtió en la firma de Inditex que más tiendas abrió en el periodo de febrero a octubre de 2025.

Pero el verdadero salto para Lefties llegará ahora. La compañía tiene previsto continuar su expansión internacional en 2026 con nuevas aperturas en Italia y el desembarco por primera vez en Francia y Reino Unido. Este movimiento supondrá entrar directamente en uno de los mercados más importantes de la moda europea y, al mismo tiempo, competir en el terreno natural de Primark.

Un rival directo para Primark

La posible llegada de Lefties al Reino Unido no llega en el mejor momento para Primark. La cadena, propiedad de Associated British Foods, atraviesa un contexto cada vez más competitivo. En los últimos años han irrumpido con fuerza plataformas de comercio electrónico de bajo coste como Shein o Temu, que están presionando a las grandes firmas tradicionales.

De hecho, Associated British Foods registró un retroceso del 2,7% en sus ventas comparables durante el trimestre navideño, señal del aumento de la competencia para la compañía.

Con su llegada a tierras inglesas, la marca española podría ser una amenaza clara si entra en el mercado británico con su modelo actual para Primark que ya sufre la presión de otras marcas de moda rápida y bajo coste.

La ventaja tecnológica frente a Primark

Una de las principales diferencias entre ambos modelos es el canal digital. Mientras Primark sigue dependiendo principalmente de su red de tiendas físicas —con 197 establecimientos en el Reino Unido—, Lefties ya combina tiendas con venta online y servicios digitales.

Este modelo incluye opciones como recogida en tienda, autopago o sistemas de devolución automatizados, herramientas que podrían darle ventaja frente a Primark, que aún no ha desarrollado un sistema completo de entrega online. Esta podría ser una debilidad en un mercado donde el comercio online sigue creciendo más rápido que el conjunto del sector de la moda.