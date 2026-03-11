Juan José Millás, escritor: "Una de las condiciones para leer es estar mal; la gente que está bien, ¿para qué va a leer?"

Fomentar el hábito de la lectura a sus alumnos es uno de los principales objetivos de los profesores de Lengua y Literatura de los institutos y colegios españoles. Sin embargo, lograrlo no es nada fácil.

En estos tiempos, en los que las redes sociales y los estímulos inmediatos en forma de vídeos cortos abarcan gran parte del tiempo libre de los jóvenes, conseguir que se sienten tranquilamente a leer un libro es una tarea bastante complicada.

Para tratar de llamar la atención de los estudiantes, algunos docentes recurren a un truco: llevar a clase a escritores conocidos para que intenten despertar la pasión por la lectura en las nuevas generaciones.

Una petición como esa es la que le llegó recientemente al conocido escritor y periodista valenciano Juan José Millás. Ana Ruiz, profesora de Lengua y Literatura del IES Carmen Conde de Las Rozas (Madrid), le envió a Millás una carta escrita conjuntamente por sus alumnos.

En la misiva, los jóvenes le pedían al escritor que acudiera al centro educativo o poder ir ellos al programa de la Cadena SER A vivir que son dos días en el que el propio Juan José Millás participa.

El escritor prefirió no ir al instituto

El escritor y periodista se decantó por que los alumnos fueran al programa, donde explicó que tomó esa decisión porque "yo he ido a muchos institutos y colegios, a muchos. Hasta que me dije 'ya he cumplido'".

"Las profesoras de lengua me decían 'vente, a ver qué les cuentas que consigamos hacer leer a los chicos y chicas…' y yo creía que eso era una labor que me había encomendado el destino", ha contado Millás.

Sin embargo, esa percepción del escritor de que tenía que ir sí o sí a los centros educativos cambió cuando, según ha expresado el propio Juan José Millás, "me di cuenta de que una de las condiciones para leer es estar mal; la gente que está bien, ¿para qué va a leer? Entonces dije '¿para qué voy a ir yo a los institutos y colegios?'".