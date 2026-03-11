Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan José Millás, escritor: "Una de las condiciones para leer es estar mal; la gente que está bien, ¿para qué va a leer?"
El valenciano ha explicado por qué decidió dejar de ir a los institutos y los colegios para tratar de fomentar la lectura.

Rafael Gómez
El escritor Juan José Millás
El escritor Juan José Millás, en una imagen tomada en ValenciaGetty Images

Fomentar el hábito de la lectura a sus alumnos es uno de los principales objetivos de los profesores de Lengua y Literatura de los institutos y colegios españoles. Sin embargo, lograrlo no es nada fácil.

En estos tiempos, en los que las redes sociales y los estímulos inmediatos en forma de vídeos cortos abarcan gran parte del tiempo libre de los jóvenes, conseguir que se sienten tranquilamente a leer un libro es una tarea bastante complicada.

Para tratar de llamar la atención de los estudiantes, algunos docentes recurren a un truco: llevar a clase a escritores conocidos para que intenten despertar la pasión por la lectura en las nuevas generaciones.

Una petición como esa es la que le llegó recientemente al conocido escritor y periodista valenciano Juan José Millás. Ana Ruiz, profesora de Lengua y Literatura del IES Carmen Conde de Las Rozas (Madrid), le envió a Millás una carta escrita conjuntamente por sus alumnos.

En la misiva, los jóvenes le pedían al escritor que acudiera al centro educativo o poder ir ellos al programa de la Cadena SER A vivir que son dos días en el que el propio Juan José Millás participa.

El escritor prefirió no ir al instituto

El escritor y periodista se decantó por que los alumnos fueran al programa, donde explicó que tomó esa decisión porque "yo he ido a muchos institutos y colegios, a muchos. Hasta que me dije 'ya he cumplido'".

"Las profesoras de lengua me decían 'vente, a ver qué les cuentas que consigamos hacer leer a los chicos y chicas…' y yo creía que eso era una labor que me había encomendado el destino", ha contado Millás.

Sin embargo, esa percepción del escritor de que tenía que ir sí o sí a los centros educativos cambió cuando, según ha expresado el propio Juan José Millás, "me di cuenta de que una de las condiciones para leer es estar mal; la gente que está bien, ¿para qué va a leer? Entonces dije '¿para qué voy a ir yo a los institutos y colegios?'".

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
