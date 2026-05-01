Mercadona confirma la llegada de esta nueva sección a 11 supermercados

Si eres cliente habitual de Mercadona seguro que estás atento a sus novedades. La cadena de Juan Roig suele sacar nuevos productos a la venta de manera frecuente, de modo que los consumidores siempre están expectantes por lo que pueda llegar a los lineales.

Pero Mercadona no sólo innova con productos de alimentación, higiene o limpieza, también lo hace con secciones que puedes encontrar cada vez en más supermercados del grupo.

Un ejemplo muy claro es el del café recién molido. Esta sección permite que los clientes compren café para llevar, una opción interesante si tienes prisa y quieres café a precio barato.

El servicio de café para llevar está dentro de la sección 'Listo para comer', uno de los éxitos más rotundos de la cadena valenciana. Esta semana ha llegado a 11 nuevos supermercados de diferentes puntos de España.

Nuevos supermercados en los que habrá café para llevar

El café para llevar aún no ha llegado a todos los establecimientos de Mercadona. La expansión se está haciendo poco a poco, al igual que la sección de 'Listo para comer', que no estará en todas las tiendas de la cadena hasta 2033.

Esta última semana de abril, la sección de café molido ha llegado a las siguientes ciudades:

Barberá del Vallès: calle Verge de L'Assumpció, 32.

calle Verge de L'Assumpció, 32. Irún: calle Mazuola Kalea, 2.

calle Mazuola Kalea, 2. Huesca: calle Ingeniero Susín, sin número.

calle Ingeniero Susín, sin número. Villarrobledo: Avenida Reyes Católicos, 96.

Avenida Reyes Católicos, 96. Santa Pola: Centro Comercial de Gran Alacant.

Centro Comercial de Gran Alacant. Palma: plaza del Olivar, 1.

plaza del Olivar, 1. Badajoz: Avenida Guadiana, 4.

Avenida Guadiana, 4. Cubelles: Avenida Onze de Setembre, 132.

Avenida Onze de Setembre, 132. Barbate: calle 11 de Marzo de 1938, 8.

calle 11 de Marzo de 1938, 8. Santa Eularia des Riu: Urbanización S'Olivera.

Urbanización S'Olivera. Vélez-Málaga: Carretera Torre del Mar-Vélez.

Para este jueves 30 de abril ya estará disponible en los 11 establecimientos. Se espera que a lo largo de los próximos meses haya nuevas aperturas que lleven las máquinas de café recién molido a buena parte de los supermercados de la cadena.

Así funciona la sección de café para llevar de Mercadona

Las máquinas de café para llevar las encontrarás junto a las entradas principales al supermercado. Sólo tienes que seleccionar qué tipo de café quieres y lo tendrás al instante. Las opciones son café solo, cortado, con leche o capuchino. Hay diferentes tamaños, así que puedes hacerlo totalmente a tu gusto.

Tienes que pagar en la misma máquina de manera rápida y sencilla, así que es una buena opción si tienes prisa y quieres ir tomando el café por la calle.

Mercadona asegura que el grano se muele al momento, así que preserva sus aromas y matices.