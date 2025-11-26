Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ni buscar grietas ni contar huevos: el motivo por el que los cajeros miran los cartones de huevos al pagar
Redacción HuffPost
Un cajero en una imagen de archivoGetty Images/Tetra images RF

Seguro que te ha pasado. Llegas a pagar y el cajero abre tu cartón de huevos. No es que esté contando los huevos ni buscando grietas. La razón es mucho más simple: seguridad. Los cajeros revisan los envases para asegurarse de que no haya objetos extraños escondidos dentro del cartón. Sí, puede parecer exagerado, pero es una medida para evitar robos o artículos ocultos que podrían pasar inadvertidos.

Además, al abrir el cartón también es una última oportunidad para comprobar que los huevos están intactos y que el cliente se lleva un producto en buen estado. Así que la próxima vez que tu cajero haga esa comprobación, ya sabes: no desconfíes, simplemente están haciendo su trabajo para proteger tanto la tienda como a los clientes.

Consejos para comprar huevos sin sorpresas

  1. Revisa antes de pagar: aunque los cajeros lo hagan, no está de más echar un vistazo rápido para asegurarte de que ningún huevo esté roto y que el cartón esté en buen estado.
  2. Mira la fecha de caducidad: siempre verifica que los huevos no estén próximos a vencerse. Esto ayuda a mantener la frescura y evita desperdicio.
  3. Transporta con cuidado: al salir de la tienda, lleva el cartón con firmeza y en posición horizontal. Evitar golpes reduce la posibilidad de roturas durante el trayecto a casa.
  4. Almacena correctamente: guarda los huevos en la nevera, preferiblemente en su envase original para protegerlos de olores y golpes.

Con estos simples pasos, tus huevos llegarán a la mesa intactos y seguros, y la revisión del cajero será solo un trámite rápido en tu compra.

