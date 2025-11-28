Pía Nieto, experta en limpieza, avisa de que el detergente líquido en frío "se queda en el tambor"

Emplear detergente líquido en ciclos de la lavadora por debajo de los 30 °C es un gran error. Así lo explica en su canal en TikTok (@piaorganiza) la divulgadora especializada en limpieza Pía Nieto. "En ocasiones, la ropa puede salir sucia de la lavadora aunque aparentemente se haya lavado bien, lo que impide que el producto se disuelva completamente. Y, como consecuencia, se acumulan restos en el tambor interno de la lavadora. Con el tiempo, esa acumulación acaba afectando directamente a las prendas", advierte esta experta

Otro aspecto a tener en cuenta , según Nieto, es que, además, la acumulación de residuos tiene consecuencias en siguientes lavados, y la ropa no se queda limpia: "Si usas detergente líquido a baja temperatura no se disuelve del todo bien y los restos se quedan dentro del tambor. Los restos incrustados se desprenden y algunos se fijan a la ropa, dejando manchas. El resultado son marcas muy difíciles de eliminar, que desconciertan a muchos usuarios", especifica esta especialista en limpieza.

¿La solución? Si vamos a usar detergente líquido, obviamente la mejor opción es no lavar por debajo de los 30 °C, según resume Nieto: "Esta temperatura mínima permite una disolución eficaz del producto y previene la acumulación en el tambor". Pero también está la opción, según añade, de "usar detergente en polvo, que es más adecuado para temperaturas bajas". Por ejemplo, en el caso de toallas o ropa muy sucia, ella sí aconseja que pongamos la lavadora a entre 40°C y 60 °C. Ajustar el programa correctamente ayuda a mantener las prendas en buen estado.

Pero, además de este aspecto, Nieto recuerda la importancia de hacer un buen mantenimiento de nuestra lavadora porque si no también podemos estropear la ropa. Y recuerda que el tambor interior acumula restos de productos con el uso y debe limpiarse con regularidad, aunque no se vea a veces a simple vista. Así que limpiar a menudo el tambor es un consejo que siempre suele recordar en sus vídeos de muchos de los consejos de limpieza de su canal.