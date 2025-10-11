Rechazan cuatro toneladas de ostras valoradas en 12.500 euros por un error tipográfico

Un simple error administrativo ha costado caro a un exportador de mariscos de Jersey. Cuatro toneladas de ostras, valoradas en unos 12.500 euros, fueron rechazadas por las autoridades francesas en la frontera debido a un “error tipográfico” en un número de referencia, lo que ha generado tensiones entre ambos territorios y una fuerte preocupación en el sector pesquero.

Chris Le Masurier, propietario de Jersey Oyster Company, explicó que el envío de ostras fue devuelto a la isla después de que los funcionarios franceses detectaran una discrepancia en la documentación.

Según publicó la BBC, Chris apuntó que el fallo, no afectaba a la seguridad ni a la trazabilidad real del producto, ya que el número de referencia en cuestión no era un requisito legal obligatorio.

Tensiones post-Brexit

El empresario explicó que incluso el veterinario oficial de Jersey, encargado de emitir el certificado de salud y de inspeccionar las ostras antes de su envío, intentó comunicarse directamente con el puesto fronterizo francés para resolver el asunto, sin éxito.

Desde el Brexit, las exportaciones entre Jersey y Francia se han vuelto cada vez más complicadas. Aunque la isla ha permitido el libre comercio con Europa, las autoridades de Jersey aseguran que no existe reciprocidad por parte del país vecino.

La ministra de Desarrollo Económico de Jersey, Kirsten Morel, calificó la situación como una “relación desequilibrada en el frente de la pesca” y confirmó que se reunirá esta semana con funcionarios franceses para tratar el problema.

Según la BBC, Morel afirmó:"En este momento nos están excluyendo del mercado, no por decisiones políticas de Francia ni por ningún problema con nuestras ostras o nuestro pescado; según tengo entendido, puede deberse a individuos en ese proceso fronterizo que detienen las cosas".

Pérdidas ambientales y económicas

Tras ser rechazadas, las ostras fueron devueltas a Jersey y reintroducidas en la playa, con la esperanza de que algunas pudieran sobrevivir. Sin embargo, Le Masurier advierte de que dependen de estas exportaciones, y que "hay que encontrar una solución."

El empresario señaló además que el rechazo llega en un momento especialmente delicado con la preparación para la campaña navideña, el periodo más importante del año para el sector.