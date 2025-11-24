Un chef sorprende diciendo adiós a la estrella Michelin y apostándolo todo por este pueblo de Soria: "Más guisos, más brasas"

En el panorama gastronómico, pocos reconocimientos poseen el magnetismo y la carga simbólica de una estrella de la Guía Michelin. Es el sello que convierte a un restaurante en destino, que sitúa a un chef en la élite y que, para muchos, marca un antes y un después en una carrera culinaria. Por eso ha sorprendido tanto que el chef soriano Óscar García haya decidido renunciar voluntariamente a semejante hito.

El pasado 22 de noviembre se cerraron las puertas de su restaurante Baluarte en la capital soriana y, con ello, llegó la renuncia a la estrella Michelin que había mantenido durante una década y su regreso a Vinuesa para abrir un proyecto más humilde y cercano en El Quintanarejo. Allí se volcará en reconvertir el establecimiento conocido como El Balcón del Brezal en un nuevo espacio de montaña.

García, que durante 18 años ha sido la cara más visible de la alta cocina soriana, logrando no solo la estrella Michelin sino también dos soles Repsol, explica que la decisión no es impulsiva, sino que “es una decisión muy meditada” y que “hace dos años que lo tenía claro”, explica en declaraciones exclusivas a Soria Noticias. Según él, el motivo es en gran parte personal: volver “al lugar donde he nacido y he crecido” y cocinar desde la alegría que le produce su tierra.

Una propuesta personal

El cambio de rumbo incluye también un replanteamiento de la cocina. El propio chef anuncia que la próxima etapa será “una casa de comidas”: más guisos, más brasas, recetas y utensilios de siempre para poner en valor los productos locales y trasladar todo el bagaje acumulado en Baluarte a una propuesta menos exigente en lo operativo pero cercana en lo emocional. “Es volver a empezar con 52 años”, dijo García.

Durante años, el chef trabajó para posicionar a Soria en los mapas gastronómicos de España y reconoce el desgaste que conlleva mantener un restaurante de alta exigencia: largas jornadas, presión constante y, en ocasiones, la sensación de soledad frente a la responsabilidad diaria de sostener el proyecto. Aunque el cierre de Baluarte priva momentáneamente a la capital de Soria de su único restaurante con estrella Michelin, el chef se declara agradecido por el apoyo recibido y optimista ante la nueva etapa.

El nuevo local, que espera abrir sus puertas a principios de 2026 tras las obras de reforma, aspira a convertirse en referente local con otra estrategia: menos protocolo, más fuego y guiso, y un vínculo directo con el entorno natural que rodea la Laguna Negra. Con su decisión, García suma su nombre a una corriente reciente de cocineros que buscan equilibrio entre reconocimiento profesional y calidad de vida.