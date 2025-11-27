Un doctor apunta la edad a la que se debería dejar de beber alcohol por completo: muchos se llevarán un chasco

A partir de cierta edad muchas personas comienzan a notar cambios en su energía, su salud y su calidad de vida. El cuerpo deja de tolerar ciertos excesos como antes y se vuelve más sensible a los hábitos cotidianos.

Según El Dr. Jeremy London, cirujano cardíaco de Georgia, EE.UU. es justo en la etapa que marca la entrada a los 40 años representa un punto de inflexión en la salud, y es precisamente en ese momento cuando se debería considerar seriamente dejar de beber alcohol por completo.

El Doctor con más de 25 años de experiencia, se ha vuelto viral en TikTok tras compartir en un vídeo ––que ya alcanza casi los 3 millones de visualizaciones–– los hábitos que recomienda abandonar al cumplir los 40. Su propio hijo le preguntó: “Papá, ¿qué evitarías hacer cuando tengas 40 años?”. La respuesta del médico ha captado la atención de millones de usuarios.

Es tóxico

El primer consejo del Dr. London fue rotundo: “Si realmente quieres sentar las bases para una vida larga, limita o elimina por completo el alcohol. Es tóxico para todas las células del cuerpo.”

El especialista recordó que, aunque el alcohol es habitual en contextos sociales, eso no lo convierte en inofensivo. Incluso consumido de forma moderada, incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas, ictus, daño hepático y diversos tipos de cáncer con el paso del tiempo. Los datos coinciden, según el estudio Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol del Ministerio de Sanidad, superar los niveles recomendados convierte al alcohol en un riesgo grave para la salud.

Dejar de hacer a los 40

El médico también fue tajante con el tabaco y los vapes: “No creo que nadie esté en desacuerdo con que es malo para la salud. Aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, infarto y accidente cerebrovascular. No fumen cigarrillos electrónicos.” De hecho según datos de la OMS el tabaco mata a más de siete millones de personas cada año en el mundo, lo que convierte a este hábito en uno de los más destructivos.

Para el Dr. London, otro gran error de la mediana edad es restar horas de descanso, ya sea por trabajo, por ocio o por responsabilidad familiares. “No cambies el sueño por otras actividades. La recuperación es muy importante a lo largo de la vida, pero lo es aún más a medida que envejecemos.” Dormir poco afecta a la concentración, al estado emocional, al sistema inmunitario y al corazón.

El especialista concluye con un consejo que muchos no esperan de un cirujano cardíaco: cuidar el entorno emocional. “Evita a las personas tóxicas. Céntrate en quienes te importan y amas. Eso es lo que realmente importa.” Relaciones dañinas pueden provocar ansiedad, depresión, insomnio e incluso problemas físicos, según expertos.