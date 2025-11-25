Yves, 38 años, viviendo en 28 metros cuadrados: "No tengo televisión, mi vista es un 'reality show'"

Es compositor Yves Vroemen, tiene 38 años y hace 10 se fue a vivir a un estudio de 28 metros cuadrados en el complejo de apartamentos Villa Mokum, situado en la ciudad de Amsterdam, en los Países Bajos. "Soy de Limburgo, estudié en Hilversum, pero tuve que dejar mi casa. Mi hermano ya vivía en Amsterdam, y mis padres decidieron comprar el estudio en el que vivo por 90.000 € para que yo también pudiera vivir aquí, así que desde entonces les pago el alquiler a ellos", según ha contado al medio local Het Paroll.

Ha dividido su minipiso en tres zonas, según relata: "Un dormitorio, la cocina y mi sala de estar, que a la vez es su estudio de música, con varios instrumentos, desde un ukelele hasta un violín, y pantallas de ordenador. Si me despierto por la noche con una melodía en la cabeza, la tarareo en mi teléfono y luego, en un abrir y cerrar de ojos, la guardo en mi ordenador".

En la zona de salón le cabe un sofá de tres plazas que mira, en lugar de a una televisión, a un gran ventanal, desde el que puede ver la calle, a la gente, la estación de metro de Amsterdam de Spaklerweg ylas vías del tren. Este hombre explica que por eso no tiene televisión: "Mi vista es como un gran reality show. Vivo en el sexto piso y puedo ver a todos, pero nadie me ve a mí". Es más reconoce que suele "espiar" el mundo exterior con unos prismáticos. "A veces veo que se acerca un chaparrón y entonces veo cómo todos los de abajo empiezan a huir de repente de la lluvia», relata.

También se puede ver desde su ventanal los campos deportivos y los árboles, y es un gran aficionado a la vegetación. Eso le llevó a instalar en un rincón de la casa varias palmeras enormes y un pequeño invernadero con luces LED donde cultiva sus propias hierbas. "La naturaleza es esencial para mi creatividad. En una casa anterior, miraba hacia un árbol muerto. Eso tuvo un impacto negativo en mi música; me hizo escribir composiciones más tristes de lo habitual", explica este compositor.

Junto a su cama, coloca para cargarla su bicicleta eléctrica y, en medio, una mesita de noche que también le sirve como zapatero y usa, además, como banco de fitness para entrenar los pectorales. Encima de esta zona tiene colgadas bandas elásticas multicolores, un juego de anillas de gimnasia e incluso, del techo, un kayak inflable. ¿La razón?: "Como componer es un trabajo sedentario, intento moverme mucho, tanto en interiores como en exteriores. Vivo a la vuelta de la esquina del río Amstel; en diez minutos estoy en el agua en mi kayak", afirma.

Vroemen tiene muy pensado, además, la organización de sus pertenencias y sigue el famoso método de Marie Kondo, como reconoce: "Cuando vives en un espacio pequeño, tienes que ser estricto contigo mismo, si no, todo se vuelve un desastre rápidamente. Una vez aprendí el método de orden de Marie Kondo: si no has tocado algo en dos años, tienes que tirarlo. Al principio, me mantuve firme, pero ahora ya no compro cosas nuevas tan a menudo. Tengo dos platos y dos juegos de cubiertos, y ningún electrodoméstico. Cocino la cena en papel vegetal en el horno, lo que significa menos platos que lavar. Tengo lavadora, pero no lavavajillas; intento desperdiciar la menor cantidad de agua posible".

Aunque menciona una sola desventaja de su minicasa: la calefacción urbana regulada. "Es bueno que la calefacción sea barata, pero aquí la temperatura media es de 23 grados centígrados todo el año, y en verano puede hacer aún más calor. A veces hace demasiado calor y siento que me estoy quedando dormido. Por eso tengo un ventilador de techo y un aire acondicionado portátil".

Pero, en conclusión, aparte del problema de la calefacción alta, sólo ve ventajas en su minicasa. Porque "con recursos mínimos, se vuelve acogedora enseguida y, lo que es más importante, mi huella ecológica es muy pequeña", afirma convencido.