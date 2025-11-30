Un experto en tendencias señala el que podría ser el regalo estrella de Navidad de 2025

Comienzan las quinielas para anticipar cuál será el regalo estrella de la Navidad 2025, una tradición que desde 1988 lidera la empresa de análisis HUI Research, responsable de escoger el llamado Regalo de Navidad del Año en Suecia.

Ya hay quienes se atreven a hacer apuestas. Según algunos medios suecos, el reconocido analista sueco Stefan “Trendstefan” Nilsson ––uno de los cazadores de tendencias más influyentes del país, experto en comportamiento del consumidor, moda, diseño, estilo de vida y retail— ha compartido sus predicciones para estas fiestas.

El experto Nilsson ha apuntado en una entrevista con el medio sueco Nyheter24 que una de sus predicciones es que en 2025 triunfarán los regalos relacionados con la “desintoxicación digital” y el ejercicio físico.

Hacia lo analógico en 2025

El año pasado, HUI Research eligió la fragancia unisex como regalo navideño del año, una decisión que Nilsson considera muy acertada ya que "fue el reflejo perfecto de una industria de belleza en crecimiento pese a la recesión y de una sociedad donde los límites entre lo masculino y lo femenino se difuminan”, explica Nilsson.

Pero para 2025, el experto ve un cambio de tendencia evidente: “Estamos saturados de hablar de inteligencia artificial, pero no existen productos físicos claros para regalar en Navidad”, señala. Ese vacío, según él, abre la puerta a una corriente que cada vez gana más fuerza como es la necesidad de desconectar de lo digital.

Regalos para escapar del móvil

Nilsson afirma que la sociedad empieza a buscar objetos y actividades que obliguen a “levantar los dedos de la pantalla”. Desde kits para moldear arcilla hasta productos de jardinería con semillas, cualquier cosa que invite a alejarse del móvil puede convertirse en tendencia.

Pero entre todas las opciones, hay una que destaca especialmente: “Si tuviera que quedarme con un solo candidato, diría que el regalo de Navidad del 2025 será la bolsa de deporte”. El analista indica que vivimos un auge sin precedentes del deporte como actividad social. Por ejemplo, el Maratón de Estocolmo está agotando inscripciones, hay más participantes en eventos como Vasaloppet e incluso se nota un incremento de asistencia a partidos de fútbol.

Ideas de regalo

Todo ello sugiere que los productos vinculados a la actividad física ––ya sean bolsas de gimnasio, mochilas para correr, toallas deportivas o incluso silbatos–– podrían convertirse en los grandes protagonistas de las listas navideñas.

Nilsson no descarta una alternativa “más tecnológica”: los anillos conectados tipo Oura, capaces de medir sueño, actividad, estrés o frecuencia cardíaca. “Son un producto que encaja con el interés creciente por la salud y el bienestar cuantificado”, afirma. Sin embargo, insiste en que lo más probable es que el foco de este año esté en lo práctico y accesible, más que en gadgets de alto precio.