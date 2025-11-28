Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los juguetes no son solo para niños: por qué los adultos también compran y cuáles son sus favoritos
Según el Informe ALDI juguetes 2025, se trata de una tendencia en auge. 

Uxía Prieto
Una pareja con un puzzle
Una pareja con un puzzleGetty Images

La época de compras navideñas ya ha empezado y, de hecho, muchas personas adelantan las compras de Navidad y Reyes estos días para aprovechar los descuentos del Black Friday y que el bolsillo no se resienta tanto. Entre las grandes adquisiciones de estas semanas están siempre los juguetes, que no son solo un objeto de deseo para los niños. 

Según el estudio Informe de juguetes de ALDI de 2025, que elabora cada año la cadena de supermercados para identificar las tendencias y hábitos de consumo de los españoles, los adultos interesados en juguetes, conocidos como kidults, están en auge. 

¿Por qué está sucediendo esto? Algunos datos del estudio podrían ayudar a explicarlo. Entre los consumidores españoles, la creatividad es el beneficio del juego más valorado, concretamente por un 82% de los encuestados. "Esto explica el crecimiento de categorías como la construcción o las manualidades entre adultos", apuntan desde la compañía. 

Una caja con un muñeco Nunos
  Una caja con un muñeco NunosALDI

El informe también revela que el 30,9% de los compradores ha llegado a hacer cola en la apertura del establecimiento para conseguir un juguete concreto y que el 23,7% está pendiente de la salida de una nueva gama anual. 

¿Y cuáles son los tipos de juguetes que más atraen a los adultos? Si hablamos de materiales, el informe destaca que el 39,2% prioriza los juguetes de madera, cifra que sube al 47,9% entre los menores de 35 años.

Dado el interés de esta categoría de juguetes, en ALDI han puesto a la venta productos en esta categoría y algunos de ellos ya están despertando interés entre los consumidores. Entre ellos están los muñecos Nuno, similares a los populares Labubu, que están disponibles en las tiendas de la cadena por 9,99 euros. 

Kit de construcción de flores
  Kit de construcción de floresALDI

Además, también están triunfando los kits de construcción de flores que permiten crear todo tipo de ramos y coronas típicas de estas fechas, junto con juegos de construcción más clásicos. Los kidults también apuestan por los puzzles de madera y, como no podía ser de otra forma, por los drones. Concretamente, el que ofrece ALDI cuesta 39,99 euros y es un regalo perfecto para estas navidades. 

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 