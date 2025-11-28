Los juguetes no son solo para niños: por qué los adultos también compran y cuáles son sus favoritos

La época de compras navideñas ya ha empezado y, de hecho, muchas personas adelantan las compras de Navidad y Reyes estos días para aprovechar los descuentos del Black Friday y que el bolsillo no se resienta tanto. Entre las grandes adquisiciones de estas semanas están siempre los juguetes, que no son solo un objeto de deseo para los niños.

Según el estudio Informe de juguetes de ALDI de 2025, que elabora cada año la cadena de supermercados para identificar las tendencias y hábitos de consumo de los españoles, los adultos interesados en juguetes, conocidos como kidults, están en auge.

¿Por qué está sucediendo esto? Algunos datos del estudio podrían ayudar a explicarlo. Entre los consumidores españoles, la creatividad es el beneficio del juego más valorado, concretamente por un 82% de los encuestados. "Esto explica el crecimiento de categorías como la construcción o las manualidades entre adultos", apuntan desde la compañía.

Una caja con un muñeco Nunos ALDI

El informe también revela que el 30,9% de los compradores ha llegado a hacer cola en la apertura del establecimiento para conseguir un juguete concreto y que el 23,7% está pendiente de la salida de una nueva gama anual.

¿Y cuáles son los tipos de juguetes que más atraen a los adultos? Si hablamos de materiales, el informe destaca que el 39,2% prioriza los juguetes de madera, cifra que sube al 47,9% entre los menores de 35 años.

Dado el interés de esta categoría de juguetes, en ALDI han puesto a la venta productos en esta categoría y algunos de ellos ya están despertando interés entre los consumidores. Entre ellos están los muñecos Nuno, similares a los populares Labubu, que están disponibles en las tiendas de la cadena por 9,99 euros.

Kit de construcción de flores ALDI

Además, también están triunfando los kits de construcción de flores que permiten crear todo tipo de ramos y coronas típicas de estas fechas, junto con juegos de construcción más clásicos. Los kidults también apuestan por los puzzles de madera y, como no podía ser de otra forma, por los drones. Concretamente, el que ofrece ALDI cuesta 39,99 euros y es un regalo perfecto para estas navidades.