Un fontanero diseña el revolucionario aparato con el que reutilizar el agua potable del váter: permite ahorrar 235 euros anuales por familia

Un fontanero originario de Francia, Sidi Drici, ha diseñado un mecanismo que permite reutilizar el agua del lavabo y la ducha para llenar la cisterna del váter, lo que permite evitar el derroche de agua potable en cada descarga.

El dispositivo, que trabaja con las denominadas "aguas grises", se instala en baños ya existentes y funciona mediante un sistema de filtrado que elimina residuos como cabellos, seguido de una desinfección con pastillas de cloro. Una vez tratada, el agua es redirigida al depósito del váter, por lo que no es necesario utilizar agua potable para ese fin.

Cada descarga del inodoro tradicional consume entre 6 y 9 litros de agua, lo que, en un hogar de cuatro personas, puede traducirse en más de 50.000 litros al año. Gracias a este sistema, ese gasto podría reducirse prácticamente a cero, con un ahorro estimado de unos 235 euros anuales por familia.

"Hasta 9 litros de agua potable por descarga" Sidi Drici

Además del ahorro, este invento se presenta como una herramienta para combatir la sequía que afecta a países como España, donde la problemática es bastante relevante. Según medios locales, el reciclaje doméstico de aguas grises es una de las formas más efectivas de reducir el consumo sin afectar ni la higiene ni la comodidad.

Un gesto que ha llamado la atención es que Drici ha optado por no patentar su invención, con el objetivo de que cualquier persona interesada en adoptar su invento sostenible pueda replicarlo sin costes. Cabe destacar que además de sistemas como este, existen muchas otras formas sencillas de reducir el consumo de agua en el hogar.

Entre ellas, instalar grifos y duchas de baja presión, reparar fugas rápidamente —ya que un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros al día— o utilizar electrodomésticos eficientes, como lavadoras y lavavajillas con certificación ecológica. También se recomienda recoger el agua fría que se desperdicia mientras esperamos a que salga caliente en la ducha, y reutilizarla para regar plantas o limpiar.