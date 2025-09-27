Un pueblo de Castellón pide crear una gasolinera pública con combustible barato y mucho más accesible para sus vecinos

Ante el encarecimiento del combustible, cada vez son más los conductores que buscan alternativas para reducir el gasto: desde cambiar hábitos de movilidad y compartir vehículo hasta recurrir al transporte público. Estas opciones no solo responden a la necesidad inmediata de ahorrar, sino también a la búsqueda de soluciones más estables y accesibles para la vida diaria en municipios con poca competencia en el sector.

En este contexto, el Ayuntamiento de la Villa de El Toro ha abierto un registro público para recabar el interés de particulares que deseen integrarse en una sociedad pública destinada a poner en marcha una gasolinera en el municipio. La iniciativa busca dar respuesta a las quejas vecinales por los elevados precios del combustible y la escasa afluencia de estaciones de servicio en la zona.

Según el alcalde, José Arenes, el registro nace para “canalizar una demanda de nuestros vecinos” y comprobar cuántas personas estarían dispuestas a formar parte de la sociedad promotora de la gasolinera. “Son muchos los vecinos que han venido al ayuntamiento planteando el problema de los costes del gasoil. No solo agricultores, también ciudadanos que no necesariamente utilizan este tipo de combustible”, indica Arenes en declaraciones recogidas por Castellón Diario.

Una solución innovadora

El alcalde ha remarcado que no es necesario residir en la Villa de El Toro para poder formar parte de este proyecto. “Puede venir a inscribirse cualquier particular, cualquier vecino que desearía ser socio de esta estación”, asegura con entusiasmo. Además, en la propuesta municipal figura como factor clave la distancia hasta la estación de servicio más próxima: los vecinos deben recorrer alrededor de seis kilómetros para repostar.

Según el Ayuntamiento, muchos residentes se han quejado de que los precios allí son excesivos debido a la falta de competencia, lo que les obliga a desplazarse a lugares más lejanos para buscar opciones más económicas. De ahí surge la idea de crear una sociedad que asuma los costes de instalación de una gasolinera local, con el fin de ofrecer precios más asequibles y competitivos para la población de Villa de El Toro y alrededores.

El consistorio ya dispone de una zona industrial de titularidad municipal como uno de los activos para sacar adelante la propuesta, ya que aquí podría comenzar la construcción de la estación de servicio. De momento el proyecto está en fase preliminar, durante los próximos meses el Ayuntamiento evaluará el número de personas inscritas y los costes asociados con el fin de determinar la viabilidad real de la iniciativa.