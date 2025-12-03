Macario, carnicero: "Probablemente el cordero llegue a los 25 euros el kilo. Es un disparate"

Los precios de los productos estrella de la Navidad están disparados. La inflación interanual del 3% está provocando que alimentos básicos como los huevos, la carne o el pescado aumenten el precio de forma considerable, pero no sólo. A escasas semanas de que lleguen las fechas festivas, ganaderos y carniceros de todo el país advierten que lo peor todavía no ha llegado. La carne de ternera será lo que más perjudique a nuestros bolsillos con un incremento que no para.

De hecho, la joya de la corona de cualquier cena de Navidad que se aprecie —sí, el cordero— puede llegar a subir hasta 6 euros el kilo con respecto a 2024. Macario Fariña es uno de los que forman parte del sector que advierte a la ciudadanía acerca de los precios a los que nos vamos a enfrentar estas fiestas y avisa que dicho incremento va a ser "muy considerable, probablemente llegue a los 25 euros el kilo".

En una entrevista con los Servicios Informativos de Antena 3 comenta cuánto ha subido el precio de este preciado producto a lo largo de los últimos años: "La chuleta de ternera, por poner un ejemplo, hace dos años valía 11 o 12 euros el kilo y ahora por menos de 20 euros es casi imposible".

Además, explica que el aumento del coste de los productos cárnicos es una curva ascendente que de puede ver en los últimos años, pero que estamos llegando a niveles desproporcionados: "Hoy es muchísimo, se ha duplicado. Es un disparate".

Las principales causas a las que se debe este incremento son el aumento de los costes de producción, la falta de relevo generacional o de interés en trabajar en el campo que causa el cierre de granjas y la falta de ganado por la salida de animales al extranjero por el precio mayúsculo que se puede conseguir fuera de nuestras fronteras.

"La gente se hace mayor, se jubila, fallece… y no queda nadie. Criar animales es mañana, tarde y noche. La gente joven no quiere ese sacrificio", desarrolla Macario ante la situación laboral que afronta el sector en los últimos tiempos donde el abandono rural ya está empezando a mostrar sus heridas.

Los márgenes de beneficio también se han visto reducidos por parte de los ganaderos que ahora asumen tan sólo entre el 10% y el 15%. "Lo hacemos para que el usuario no vea un incremento tan exagerado, pero no podemos hacer más", afirma. La carne no será la única afectada, otros sectores claves como el dulce puede llegar a tener incrementos de hasta el 15% desde el último año.