En principio este consejo puede sonar un poco raro, pero tiene su sentido. El tema es que, como sabemos, para garantizar la disponibilidad de alimentos fuera de temporada, muchos comercios recurren a la importación de productos de otros países o, en concreto, al uso de aditivos, como ceras, que lo hacen es prolongar su vida útil y mejorar su apariencia.

Así que el experto en bienestar Fabius Antal, además de advertir de los riesgos asociados a estos métodos y comparte una recomendación práctica para los consumidores: nos da un consejo para detectar este tipo de aditivos en la fruta justo a la hora de escogerla en el supermercado, según ha publicado Marketeer.

Fabius Antal, ha contado en CNN, una técnica "sencilla pero eficaz" que podemos usar para identificar la presencia de cera en frutas, tales como las manzanas, que, como decíamos antes, suelen usarse con sustancias para mejorar su aspecto y conservación. La recomendación consiste en usar las llaves de casa para frotar ligeramente la superficie de la fruta antes de meterla en la bolsa de la compra. Si, tras frotarla, queda un residuo blanco en la superficie, indica que la fruta ha sido tratada con cera.

Son muchos los expertos y organizaciones internacionales que insisten en la importancia que tiene para la conservación del planeta, el consumo de alimentos de temporada. Una de las más conocidas es la ONG Greenpeace. Según estos ecologistas, consumir productos de temporada ayuda a reducir la huella de carbono asociada al transporte de alimentos desde otras regiones, contribuyendo así a la reducción de gases de efecto invernadero.

Además, la ONG destaca otro aspecto: los beneficios para la economía local. Esto se debe a que yue los productos de temporada suelen ser cultivados por productores de la región, lo que promueve el apoyo a los pequeños agricultores y fomenta prácticas agrícolas más sostenibles. Y, finalmente, Greenpeace enfatiza, además, que el consumo de frutas y verduras de temporada tiene un impacto positivo en la salud, ya que estos alimentos se encuentran en su punto óptimo de frescura y nutrientes.

A veces el problema es que muchos consumidores no saben cuáles son los productos de temporada en su país o zona geográfico. Para aportar un poco de luz, Greenpeace ha realizado una lista de frutas y verduras de temporada para enero. Entre las frutas de temporada se encuentran el kiwi, el limón, la naranja, el plátano, el aguacate, la mandarina, la papaya y la guayaba. Según la organización, el caqui y el membrillo también están entrando o saliendo al mercado en esa época.

En cuanto a las verduras, Greenpeace destaca que en enero es temporada de acelgas, alcachofas, coliflor, patatas, lechugas, zanahorias, rábanos y puerros. Consumir estos productos no solo beneficia al medio ambiente y a los productores locales, sino que también ofrece una amplia gama de opciones frescas y nutritivas para incluir en las comidas diarias.

En ello, como decía esta organización nos va, además, la salud. Si queremos seguir una dieta saludable, todos estos expertos en nutrición y conservación del medio ambiente coinciden en la importancia de optar por los alimentos más naturales y sostenibles. Así que podemos empezar por poner en práctica este sencillo truco, aportado por Fabius Antal, de usar las llaves de casa para identificar las frutas tratadas con cera es un primer gesto que puede marcar la diferencia, y poner nuestro grano de arena para contribuir a un consumo más responsable y beneficioso para todos.