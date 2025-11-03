Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 libros imprescindibles para adentrarte en el romantasy
Cultura

Cultura

7 libros imprescindibles para adentrarte en el romantasy

Esa fusión entre romance y fantasía que pone al corazón en el centro de tramas mágicas. Si quieres empezar en este género, aquí tienes siete títulos que funcionan como puerta de entrada.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La saga de libros de 'Una corte de rosas y espinas' de la autora Sarah J. Maas
Una corte de rosas y espinas – Sarah J. MaasCuenta la historia de Feyre, una joven humana que entra en Prythian, un mundo faérico donde viejos pactos y conflictos entre reinos transforman su vida, y en ese choque se forjan alianzas, traiciones y un amor que cambia su destino. Un libro donde lo romántico se entrelaza con la épica y la tensión sexual.Getty Images
La saga de libros de 'Alas de sangre' de la autora Rebecca Yarros
  Alas de sangre – Rebecca YarrosDragones, escuelas de élite y una protagonista que debe sobrevivir y probar su valía en una academia letal. El aprendizaje, las lealtades y las pérdidas forjan tanto su poder como sus relaciones. El romance es ardiente y a menudo funciona como motor de trama en una historia de alta tensión en un mundo fantástico.Getty Images
La autora Leigh Bardugo con su libro 'Sombra y hueso'
  Sombra y hueso – Leigh BardugoUna joven descubre un don inesperado que la coloca en el centro de luchas políticas y militares de un país fracturado. La novela sigue cómo ese don reconfigura su lugar en el mundo y en las alianzas que la rodean. Combina intriga política, la construcción de un mundo inspirado en la Rusia zarista y un romance que crece con la trama.Getty Images
El libro de 'Crepúsculo' de la autora Stephenie Meyer
  Crepúsculo – Stephenie MeyerEl clásico fenómeno vampírico que puso a Bella y Edward en el mapa cultural: romance prohibido, tensión adolescente y una prosa que marcó a toda una generación. Un choque entre deseo y peligro que obliga a elegir entre seguridad y una pasión que transforma su vida cotidiana.Getty Images
El inicio de la saga de 'Cazadores de sombras' de la autora Cassandra Clare
  Cazadores de sombras: Ciudad de hueso - Cassandra ClareEs el inicio de toda una saga que ha dado la vuelta al mundo e incluso ha inspirado una serie de televisión. Cuenta la historia de Clary, una chica que descubre un mundo oculto de cazadores, demonios y secretos familiares; la trama avanza con revelaciones que la obligan a redefinir su identidad y sus vínculos más cercanos.Getty Images
El libro de 'Vampire Academy' de la autora Richelle Mead y su adaptación cinematográfica
  Vampire Academy - Richelle MeadAmbientada en un internado para vampiros y sus guardianes, sigue la formación, las rivalidades y los lazos de protección entre jóvenes que deben equilibrar deber, amistad y sentimientos personales en un contexto peligroso. Es más juvenil y con un tono de camaradería que equilibra la tensión romántica.Getty Images
El libro de 'Los sangre azul' de la autora Melissa de la Cruz
  Los sangre azul - Melissa de la CruzEl libro de 'Los sangre azul' de la autora Melissa de la CruzGetty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 