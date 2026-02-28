Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 palabras de moda que usa la generación Z que probablemente no hayas escuchado nunca
Cultura
Las usan a diario.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="Retrato en primer plano de chicas adolescentes y mujeres jóvenes frunciendo los labios.""
SlayHacer algo con muchísimo estilo o éxito.Getty Images
alt="alt="Estudiante feliz comunicándose con su amiga en el aula.""
RizzTener carisma o habilidad para ligar.Getty Images
alt="alt="Retrato de una mujer joven cubriéndose la cara con las manos, expresando miedo, vergüenza o ansiedad contra un fondo azul vibrante.""
CringeAlgo que da vergüenza ajena.Getty Images
alt="alt="Dos jóvenes adultos sentados cerca en una mesa de café, compartiendo un smartphone y reaccionando con interés.""
MoodExpresión para decir “me representa” o “me identifico”.Getty Images
alt="alt="Buenos amigos bromeando sobre su apretón de manos secreto""
BetExpresión de acuerdo o afirmación.Giulio Fornasar
alt="alt="Amigas de la Generación Z pasando el rato juntas al aire libre en la ciudad.""
Glow upCambio positivo, físico o personal.Getty Images
alt="alt="Grupo de estudiantes caucásicos que estudian fuera del campus universitario""
No capSignifica “es verdad”, sin exagerar.Getty Images
Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 