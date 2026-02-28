Preguntan a Juanma Moreno si él coincide más con Ayuso o con Felipe González: su respuesta no la vio venir nadie

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha concedido una entrevista al diario ABC en la que ha hablado con rotundidad de si él coincide más con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o con el expresidente del Gobierno, Felipe González.

Preguntado por ello, el dirigente andaluz ha asegurado que "en algunos temas con Isabel Díaz Ayuso y en otros con Felipe González". "Probablemente habrá temas en materia económica en los que Isabel y yo podamos coincidir, porque somos liberales. Creemos en la empresa como motor, como iniciativa social y como elemento de crecimiento", ha detallado.

"Y, después, en otras cosas, con Felipe González. Ya que me habla de Felipe González, me parece Felipe González, con sus luces y sus sombras, como tiene cualquier obra humana y cualquier mandato, es un presidente que se merece el respeto de todos los españoles, en el sentido de que él fue un presidente que tuvo el mayor respaldo social de la historia", ha expuesto.

Juan Moreno ha defendido, sobre Felipe González, que "nadie ha alcanzado su respaldo electoral del año 82" y, además, también ha puesto en valor que "es el presidente más longevo de la Democracia, con casi 14 años".

"Es el autor de la modernización junto con su equipo de la España del 70 a la época posterior, con la entrada en la Unión Europea. Y de esa modernización que se produjo en esa etapa", ha justificado.

El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que él mira "a veces con estupor cómo a un dirigente histórico de la altura y la talla de Felipe González", que era capaz de descolgar "el teléfono" y hablar "con Reagan".

"¿Eso lo puede hacer ahora Sánchez? Y cuando había que hacer un acuerdo de paz se celebraba aquí, en Madrid, como fueron los acuerdos de paz con Israel y Oriente Medio y con el pueblo palestino. Él iba por Iberoamérica y era una persona de referencia", ha añadido.

Juanma Moreno ha reconocido que Felipe González "no está en mi posición política", pero considera que, "con sus luces y sus sombras, ha sido un mandatario que los socialistas deberían de, al menos, respetar".

"Ya no digo de aplaudir, pero al menos respetar. Veo con estupor gente que le está diciendo poco menos que es un jarrón chino, que está chocho, que lo que tiene que hacer es irse del PSOE. Yo lo que me pregunto es: ¿Dónde están sus militantes? ¿Dónde están los cuadros?", ha cuestionado.

Ayuso y él, ¿del mismo partido?

Preguntado por los mensajes que manda Ayuso en Madrid y los que hace él en Andalucía y la diferencia del tono, Juanma Moreno ha destacado que "los partidos grandes, las fuerzas políticas centrales como es el PP, que suman millones de votantes y de cuadros públicos, son heterogéneas".

"Cuando tú representas una fuerza política como la nuestra, donde nos vota muchísima gente muy dispar, hay sensibilidades distintas y maneras de entender la sociedad distinta", ha señalado.

Acto seguido, ha hablado de lo que le diferencia a él de Ayuso: