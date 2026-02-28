Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Reino Unido ponen la lupa en la posible vuelta de Juan Carlos I a España: usan tres palabras grandilocuentes
En Reino Unido ponen la lupa en la posible vuelta de Juan Carlos I a España: usan tres palabras grandilocuentes

La 'BBC' ha hablado de la última propuesta de Alberto Núñez Feijóo.

Sergio Coto
El rey Juan Carlos I en una audiencia en La Zarzuela en el final de su reinado en 2014Gabriel Solera

El regreso de Juan Carlos I. La desclasificación de los documentos y archivos del 23-F, impulsada por el Gobierno de España, ha abierto un debate que parecía enterrado: la posible vuelta del emérito a España.

Después de conocer en detalle el papel de Juan Carlos I durante el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, encabezado por Antonio Tejero, el PP pidió la vuelta del padre de Felipe VI.

Una propuesta de la que ha hablado la cadena pública BBC en uno de sus últimos artículos. En concreto, asegurando que "la oposición española pide el regreso del ex monarca caído en desgracia del exilio".

"El líder del principal partido de la oposición de España ha pedido que el ex rey Juan Carlos, caído en desgracia, regrese de su exilio autoimpuesto, debido al papel que desempeñó en la transición a la democracia hace casi medio siglo", ha detallado en la noticia.

El medio público británico se ha hecho eco de lo que dijo Feijóo y ha destacado que el PP pide su regreso porque "ayudó a conducir al país hacia una democracia parlamentaria y sus acciones fueron vistas como decisivas para frustrar un intento de golpe de Estado por parte de fuerzas pro franquistas en 1981".

"Sin embargo, en 2014 abdicó, dos años después de que se supiera que había estado cazando elefantes en Botsuana con Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, que había sido su amante, durante una crisis económica en España", ha reconocido.

De su marcha, ¿al retorno?

La BBC también ha recordado que Juan Carlos I se marchó de España en 2020 por todos los escándalos en los que se vio envuelto y ha asegurado que "su hijo y heredero, el rey Felipe, respaldó la decisión, lo que le ha mantenido alejado del ojo público, salvo en sus ocasionales visitas a España para asistir a regatas de vela y otros eventos sociales".

El medio británico ha explicado que, con la desclasificación de los documentos del 23-F, el PP ha pedido el regreso del emérito. "Sin embargo, este llamamiento ha sido especialmente audaz y su momento ha reabierto el debate sobre el futuro de Juan Carlos", ha expuesto.

"Aunque muchos, principalmente en la derecha política, apoyan la idea de poner fin a su autoexilio, no sería algo sencillo", han señalado, después de detallar que el Gobierno socialista "ha sido crítico con Juan Carlos". 

La BBC ha apuntado que el regreso del emérito "presentaría desafíos logísticos, como dónde viviría, sus arreglos financieros y su relación con la reina Sofía, con quien aún está casado pero que ha permanecido en España".

