Nicolas Vaujour, Jefe de Estado Mayor de la Armada Francesa: "Cada semana pasa por nuestras costas aproximadamente un barco o submarino ruso"

El buque de la Marina Real británica 'HMS Somerset' vigilando un presunto barco espía ruso en una imagen de archivo.

El almirante Nicolas Vaujour, jefe de Estado Mayor de la Armada francesa, ha advertido de la presencia militar rusa frente a las costas de Francia es constante. "Cada semana pasa por nuestras costas aproximadamente un barco o submarino ruso", afirmó durante una entrevista en el informativo nocturno de France 2.

Invitado al programa '20 Heures' con motivo de los cuatro años del inicio del conflicto en Ucrania, Vaujour hizo balance del frente marítimo. Según explicó, Moscú ha sufrido importantes reveses navales desde 2022. Entre ellos, la pérdida del crucero Moskva en el mar Negro y la reducción de su margen de maniobra en zonas estratégicas como Sebastopol o el Báltico.

A su juicio, lo que ocurre en Ucrania no solo concierne a Kiev: afecta directamente a la seguridad europea. En el ámbito marítimo, sostuvo, Rusia "ha perdido mucho en el mar", aunque mantiene una actividad sostenida y visible cerca de aguas francesas.

Encuentros frecuentes y maniobras de disuasión

El jefe de la Armada —que dirige a 41.000 marinos— describió un contacto casi permanente con unidades rusas. En el mar Báltico, dijo, las actitudes son especialmente tensas, con maniobras aéreas y navales consideradas "inaceptables".

La respuesta francesa pasa por una demostración clara de presencia: interceptaciones, seguimiento de submarinos y maniobras cercanas para marcar límites. Cuando consideran que una nave se aproxima demasiado, realizan movimientos disuasorios y exigen que se aleje.

En el Atlántico, reconoció, la situación es más compleja: los submarinos no siempre son detectables con claridad. "Eso es solo la punta del iceberg", vino a explicar, aludiendo a una dimensión menos visible del enfrentamiento.

La "guerra híbrida" bajo el agua

Más allá de los buques visibles, Vaujour apuntó a acciones encubiertas difíciles de atribuir formalmente: drones sobrevolando territorios aliados, cables submarinos dañados o petroleros que arrastran anclas durante kilómetros afectando infraestructuras críticas. Operaciones que, según indicó, buscan desestabilizar sin dejar huella directa.

La flota "fantasma" y las sanciones

Otro frente es el económico. El almirante se refirió a la llamada "flota en la sombra", compuesta por alrededor de un millar de barcos que tratarían de eludir las sanciones europeas al petróleo ruso. Según explicó, el objetivo es debilitar el modelo de negocio de los armadores que colaboran con este sistema, dificultando así su viabilidad financiera. En este sentido, Francia, aseguró, trabaja junto a otras agencias estatales y en coordinación con aliados para reforzar ese cerco.