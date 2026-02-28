Si te levantas hinchado cada mañana, una nutricionista tiene una solución barata: una fruta que es casi toda agua, tiene poco sodio y mucho potasio

Despertarse con sensación de hinchazón, como si el cuerpo hubiera retenido líquidos durante la noche, puede ser bastante molesto. Y, aunque en la mayoría de los casos se trata de un fenómeno temporal, puede volverse incómodo cuando se repite día tras día.

El exceso de sodio en la dieta es uno de los principales responsables de esa retención de líquidos. También influyen factores como las variaciones hormonales o un tránsito intestinal irregular. Ante este escenario, la nutricionista Gabriela Milanez ha señalado en una entrevista con el diario noticiasominuto, una alternativa sencilla y asequible: el melón.

Puede que no esté en plena temporada, pero es fácil de encontrar en supermercados y fruterías durante buena parte del año. Y sus características nutricionales lo convierten en un aliado interesante para quienes buscan aliviar la hinchazón.

Por qué el melón puede ayudar

El melón destaca por su altísimo contenido en agua, lo que favorece la hidratación. Además, aporta poco sodio y contiene potasio, una combinación que contribuye al equilibrio hídrico del organismo.

La especialista recuerda que no se trata de un remedio milagroso, sino de un apoyo dentro de una alimentación equilibrada. También es fuente de vitamina C y posee efecto antioxidante.

En palabras de la experta, "además de ayudar a controlar la retención de líquidos, esta fruta puede contribuir a una adecuada hidratación, un mejor funcionamiento intestinal y una más fácil adherencia a la dieta al aportar un buen volumen con pocas calorías".

Siete ajustes para reducir la hinchazón en 24 horas

Más allá de incorporar melón a la dieta, existen otras pautas que pueden ayudar a desinflamar el abdomen en poco tiempo:

1. Aumentar la ingesta de agua.

Beber líquidos con regularidad ayuda al cuerpo a dejar de almacenar agua “de reserva” y favorece la eliminación del exceso retenido.

2. Evitar edulcorantes artificiales.

Pueden alterar el tracto gastrointestinal y provocar gases, calambres o diarrea, señales de que el organismo tiene dificultades para digerirlos.

3. Incrementar la fibra.

Favorece el tránsito intestinal y prolonga la sensación de saciedad.

4. Reducir carbohidratos refinados.

Productos elaborados con harina blanca, como pan o bollería, pueden contribuir a la hinchazón abdominal.

5. Comer despacio y masticar bien.

Tragar aire al comer rápido o hablar mientras se mastica puede dificultar la digestión y generar más gases.

6. Elegir mejor frutas y verduras.

Algunas frutas con alto contenido en azúcar pueden provocar hinchazón. En cambio, opciones como moras, fresas, melón y naranjas, con más agua y menos azúcar, resultan más ligeras. Entre las verduras, conviene moderar las crucíferas y optar por alternativas como pepino o calabacín.

7. Limitar snacks salados.

Superar los 2.400 miligramos de sodio diarios favorece la retención de líquidos. Mantenerse hidratado es clave para compensar.