9 libros que deberías leer sí o sí este otoño
9 libros que deberías leer sí o sí este otoño

Con las tardes más cortas y el frío acechando en las calles, llega la temporada de maratones de lectura. Te traemos una colección de novelas que reconfortan y thrillers que aceleran el pulso, lo mejor para esta época del año.

Orgullo y prejuicio – Jane AustenConversaciones afiladas, malentendidos románticos y personajes que parecen cobrar vida a cada página… En otoño, cuando las tardes se acortan y el frío vuelve a las calles, esta novela funciona como una manta: reconforta con su humor y te permite saborear el calor de una chimenea literaria mientras sigues las vueltas del orgullo y los pequeños gestos del afecto.Getty Images
El último secreto – Dan BrownLa última novela de Dan Brown y una de las más vendidas este otoño: un thriller de rompecabezas que empuja al lector a través de archivos, símbolos y carreras contrarreloj; su ritmo te obliga a pasar páginas como quien busca un refugio del viento. Un asesinato, una desaparición y una persecución constante… La combinación perfecta para mantenerte despierto leyendo hasta tarde.Getty Images
El círculo de los días – Ken FolletUna historia que se adentra en uno de los mayores misterios de la humanidad: la construcción del monumento neolítico de Stonehenge. El otoño, con su atmósfera reparadora y transformista, es el momento ideal para sumergirte en una novela así, donde Ken Follet reúne todo tipo de documentación y maestría literaria para contar cómo pudieron ser las cosas.Getty Images
Doctor sueño – Stephen KingEl otoño también es época de relatos de terror y quién mejor que Stephen King para acompañar las tardes de lectura. ‘Doctor Sueño’ retoma el legado de ‘El resplandor’ y lo reinterpreta con temas de redención, fantasmas del pasado y horrores que se instalan en lo cotidiano. En esta historia, Danny Torrance ha crecido pero sigue lidiando con sus traumas de la infancia.Getty Images
Harry Potter y la piedra filosofal – J.K. RowlingEn otoño, cuando vuelven las rutinas escolares y el olor a hojas secas llena el aire, la historia de Harry Potter encaja como una nostalgia cálida: ideal para reconectar con la infancia, para leer en familia o simplemente para dejarte llevar por la magia mientras afuera cae la tarde. Un libro marcado por la ilusión de visitar Hogwarts algún día y la alegría de descubrir un lugar al que pertenecer.Getty Images
Ana, la de Tejas Verdes – Lucy MontgomeryUno de los personajes femeninos más entrañables de la historia de la literatura: Anne Shriley. Su imaginación desbordante y el paisaje rural en el que se basa la historia hacen de esta novela una celebración de lo cotidiano transformado por la fantasía. Se trata de una saga de ocho libros que transcurre en otoño y resulta de lo más acogedora para leer en esta época del año.Getty ImaGes
Great Tales and Poems of Edgar Allan Poe – Edgar Allan PoeLa antología reúne lo más oscuro y bello de Poe: relatos de misterio, obsesión y poesía que exploran los rincones más sombríos del alma. En otoño, cuando la luz mengua y el mundo se vuelve más íntimo y misterioso, sus cuentos de terror y misterio funcionan como pequeñas lámparas en la oscuridad.Getty Images
La asistenta – Freida McFaddenUn thriller doméstico que juega con la confianza, los secretos detrás de puertas cerradas y giros que nunca se esperaría el lector. La lectura perfecta este otoño si quieres maratones de páginas bajo la manta, además de llegar a tiempo para el estreno de su adaptación cinematográfica a principios del año que viene.Getty Images
El laberinto de los espíritus – Carlos Ruiz ZafónSi prefieres la lectura española, qué mejor opción que el cierre ambicioso y melancólico de la saga del ‘Cementerio de los Libros Olvidados’. Recreada en la Barcelona de finales de los años 50, esta novela pone el gran final de la saga iniciada con ‘La Sombra del Viento’, despidiéndose del entrañable personaje de Daniel Sempere.Getty Images
