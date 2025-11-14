Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 películas de los 80 que son un viaje a la nostalgia para quienes tienen 40 años o más
Tres cintas VHS superpuestas una encima de la otra

9 películas de los 80 que son un viaje a la nostalgia para quienes tienen 40 años o más

Tardes de videoclub, cintas VHS gastadas y bandas sonoras que aún suenan en la memoria. Estas películas no solo marcaron una generación, sino que siguen siendo el billete más efectivo para regresar a aquellos años llenos de ilusión.

alt="alt="El mítico DeLorean de Regreso al futuro""
Regreso al futuro (1985) – Robert ZemeckisPocas películas definieron tan bien la aventura y el ingenio como esta joya de Zemeckis. Marty McFly y el DeLorean se convirtieron en símbolos culturales, y su mezcla de humor, ciencia ficción y emoción sigue siendo atemporal.Getty Images
alt="alt="Los Goonies (1985) – Richard Donner""
  Los Goonies (1985) – Richard DonnerEse grupo de amigos que buscaba un tesoro pirata en los túneles de su barrio para salvar sus casas del desahucio y que nos enseñó que la amistad y la curiosidad podían convertir cualquier tarde en una gran aventura. Un clásico que huele a verano y libertad infantil.Getty Images
alt="alt="Cazafantasmas (1984) – Ivan Reitman""
  Cazafantasmas (1984) – Ivan ReitmanCon su humor irreverente, su icónico logo y una de las canciones más pegadizas del cine, este clásico redefinió la comedia fantástica a través de tres parapsicólogos que atrapaban fantasmas en Nueva York. Un fenómeno que sigue encantando a nuevas generaciones.Getty Images
alt="alt="Una imagen de la película de E.T. el extraterrestre""
  E.T. el extraterrestre (1982) – Steven SpielbergA través de la historia de amistad entre un niño y un extraterrestre que se queda varado en la Tierra, Spielberg logró que el mundo entero quisiera “llamar a casa”. Una historia llena de ternura universal que todavía arranca lágrimas, incluso después de cuatro décadas.Getty Images
alt="alt="El póster promocional de la película El club de los cinco""
  El club de los cinco (1985) – John HughesCinco adolescentes encerrados un sábado en el instituto descubren que no son tan diferentes como aparentan ser. Hughes retrató como nadie los dilemas de la adolescencia y dio voz a toda una generación.Getty Images
alt="alt="Dos imágenes sacadas de la película Dirty Dancing""
  Dirty Dancing (1987) – Emile ArdolinoEntre bailes, amores de verano y rebeldía, esta película se convirtió en un fenómeno cultural que aún inspira coreografías y suspiros. La química entre los protagonistas y una banda sonora inolvidable ‘(I’ve Had) The Time of my Life’ son algunos de sus atractivos atemporales.Getty Images
alt="alt="Una imagen sacada de la película Blade Runner""
  Blade Runner (1982) – Ridley ScottUn universo visual adelantado a su tiempo, preguntas filosóficas sobre la identidad y un futuro oscuro que hoy se siente inquietantemente cercano. Más que cine, una experiencia sensorial y existencial que se ha convertido en referente de la ciencia ficción distópica.Getty Images
alt="alt="Una imagen sacada de la película Gremlins""
  Gremlins (1984) – Joe DanteMitad cuento navideño, mitad terror con humor negro, Gremlins demostró que la inocencia también puede tener garras. La mezcla de ternura y caos de esta peculiar mascota sigue siendo irresistible cuatro décadas más tarde.Getty Images
alt="alt="Una imagen sacada de la película Footloose""
  Footloose (1984) – Herber RossCuenta la historia de un joven que desafía las normas de un pueblo donde bailar estaba prohibido, en una trama que mezcló juventud, inconformismo y ritmo con una energía contagiosa. Más que una película sobre el baile, se consolida una declaración de libertad.Getty Images
