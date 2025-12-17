Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 series navideñas de Netflix para hacerte un maratón en estas fechas
La Navidad es el momento ideal para ponerse cómodo en el sofá y encadenar capítulos sin mirar el reloj. Netflix ofrece un catálogo perfecto para hacerlo, desde comedias familiares ambientadas en estas fechas hasta grandes éxitos que vuelven con nuevos episodios estas fiestas.

Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Los protagonistas de 'Merry Happy Whatever' atendiendo una entrevista""
Merry Happy WhateverUna comedia familiar clásica con espíritu navideño: una hija vuelve a casa por Navidad con su novio y se enfrenta a su padre, un patriarca gruñón que controla cada detalle de las fiestas. Episodios cortos y fáciles de encadenar, humor ligero y conflictos muy reconocibles en estas fechas.Getty Images
alt="alt="Rowan Atkinson posando junto al cartel de su última serie 'Man Vs Baby'""
  Man Vs BabyRowan Atkinson regresa con una miniserie de tono festivo en la que un hombre torpe debe cuidar un bebé mientras vigila una casa lujosa, justo durante la temporada navideña. Gags físicos, caos doméstico y capítulos breves perfectos para ver de una sentada.Getty Images
alt="alt="Los protagonistas de 'Smiley' posando en una alfombra roja""
  SmileyAunque no sea una serie puramente navideña, su tono romántico y emocional la convierte en una elección ideal para estas fechas. La historia de dos hombres que se cruzan por error y acaban conectando habla de amor, segundas oportunidades y vínculos humanos, temas muy ligados al espíritu de fin de año.Getty Images
alt="alt="Las protagonistas de 'Días de Navidad', una serie dramática española, posando en una alfombra roja""
  Días de NavidadUna miniserie española que utiliza la Navidad como eje narrativo para contar la historia de cuatro hermanas a lo largo de tres momentos clave de sus vidas. Drama familiar, secretos y emociones contenidas en solo tres episodios intensos.Getty Images
alt="alt="Una escena navideña de la serie 'Brooklyn Nine-Nine'""
  Brooklyn Nine-NineUna comedia perfecta para las fiestas gracias a su humor optimista y sus episodios fáciles de maratonear. Aunque no es una serie navideña como tal, cuenta con varios capítulos ambientados en Navidad, especialmente los famosos ‘heist’ festivos, y un tono cálido que encaja muy bien con el espíritu de estas fechas.Getty Images
alt="alt="Una escena navideña de la serie 'The Office'""
  The OfficeLa comedia de oficina por excelencia incluye algunos de los episodios navideños más recordados de la televisión. Más allá de eso, su formato corto y su humor reconfortante la convierten en una serie perfecta para acompañar las vacaciones.Getty Images
alt="alt="Los actores de 'Stranger Things' posando en el estreno de su quinta temporada""
  Stranger ThingsNo es una serie navideña, pero su regreso con nuevos episodios en estas fechas la convierte en uno de los grandes eventos del invierno. Estas Navidades se conocerá el final de la historia de los queridos habitantes de Hawkins. Además, su mezcla de nostalgia, amistad y aventuras encaja perfectamente con el consumo maratoniano típico de las vacaciones.Getty Images
alt="alt="Los actores de 'Emily in Paris' posando en el estreno de su última temporada""
  Emily in ParisIdeal para desconectar durante las fiestas. Aunque no gira en torno a la Navidad, cuenta con episodios ambientados en estas fechas y ofrece una fantasía visual, romántica y ligera perfecta para ver entre comidas familiares y sobremesas largas.Getty Images
alt="alt="La emblemática muñeca de 'Squid Games' vestida de Navidad como parte de la decoración navideña de Corea""
  Squid Games navideñoNo tiene relación directa con la Navidad, pero su ritmo adictivo y su formato de episodios que terminan con suspense la convierten en una de las series más populares para maratonear durante las vacaciones. Además, el parón festivo es el momento ideal para ponerse al día sin prisas, cuando se dispone de más tiempo libre.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
