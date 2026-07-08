Adam Levine recuerda que Maroon 5 sobrevivió a los 2000

Rondaba el año 2003 o 2004 cuando en toda radio que se preciase sonaban esos She Will Be Loved o This Love. Los responsables eran un secreto de Los Ángeles llamados Maroon 5 encabezados por un carismático y con una característica voz nasal llamado Adam Levine.

Maroon 5 fue responsable de videos de adolescentes, carpetas de institutos –recordemos esa sexy foto de Adam Levine en la que mostraba su cuerpo completamente tatuado–, pero también marcaron su estilo propio.

Un repertorio muy completo

Sus canciones han trascendido en el tiempo, aunque sus últimos discos no lo hayan hecho tanto. Así lo demostraron con ese Harder to Breathe con el que comenzaron su espectáculo de este martes en el Festival Starlite de Marbella poco pasadas las 22:10 después de que sonara Good Vibrations de Beach Boys.

A ellos le siguieron otros como Lucky Strike o hits de ese Songs about Jane que tantos records de ventas batió como This Love, coreado al unísono por los asistentes al precioso entorno que son las canteras de Marbella donde tiene lugar el festival.

Maroon 5 en el Starlite Occident 2006. Cortesía de Starlite Occident 2006

Ante los 3.500 espectadores que llenaban el recinto, Maroon 5 se ha enfrentado al que ha sido una de las audiencias más reducidas de sus últimos años. Recordemos que hace un par de días llenaban 65.000 personas en el londinense Hyde Park. Lo que ha hecho que Levine se mostrase más cercano con el público. "Ese sombrero es de Maroon 5, ¿verdad?", le comentó a un asistente. "¿Lo has hecho tú? Esta noche has ganado tú, eres tú el ganador", señaló.

Un público internacional completamente entregado al baile del cantante, que se quedó en camiseta de tirantes para la ocasión y coronó este tema con un aplaudido solo de guitarra, algo que repitió de otros éxitos demostrando que Levine no ha perdido cuerda.

A esta se sumaron otras tantas coreadas como ese Stereo Hearts junto a Gym Class Heroes o himnos como One more night, Animals o Makes me wonder.

El recinto, que acoge con su iluminación un oasis en la montaña marbellí, envolvió en un espectacular ambiente en el que Levine, a pesar de no decir ni una palabra en castellano, se metió al público en el bolsillo con cada juego de voces y cada baile. Incluso en el interludio de su teclista PJ Morton, incorporado a la formación en 2010, que cantó su tema Heavy acompañado por las guitarras de Levine y de James Valentine.

Adam Levine de Maroon 5 en el Starlite Occident 2006. Cortesía de Starlite Occident 2006

She Will Be Loved, uno de los grandes momentos

En un She Will Be Loved que consiguió revivir los adolescentes interiores de buena parte de los asistentes acabó de consagrar un setlist cargado de éxitos y con una ejecución perfecta.

Pero con Moves Likes Jagger, los movimientos de caderas del artista se transmitieron al público que en cada uno de los palcos del festival, en la platea y en las gradas, que convierten efímeramente en verano estas antiguas canteras en toda una ciudad de la música no quedó nadie sin contonearse.

La instrumentación también se hizo notable en temas como Memories o Girl like you, alguno de los momentos más emotivos de la noche. Pero el público se despidió de un Levine que acabó de desatar los suspiros de buena parte del público al quitarse la camiseta tras el bus, con una icónica Payphone y Sugar.

Aunque el concierto se prolongó poco más de dos horas, el público quería más y continuó la fiesta con esa experiencia que permite Starlite Occident que no tengas que regresar después de haberte dejado la voz con sus éxitos que es el espacio Sessions, donde la fiesta solo acaba de empezar y donde los DJ no dudaron en revivir algunos de los éxitos del grupo.