Sánchez sorprende a todo el mundo con la canción que ha publicado en sus historias de Instagram 

El presidente Pedro Sánchez durante su intervención en San Martín de la Vega.

Los perfiles en las distintas redes sociales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están mostrando una faceta diferente a la que muestra en el día a día el jefe del Ejecutivo y a desvelar sus gustos, por ejemplo, musicales.

De hecho, Sánchez ha tenido un gran alcance en X después de que @sagarrajo, una cuenta que sigue la actualidad de la artista estadounidense Madonna, compartiera una historia en Instagram que previamente había subido el líder del PSOE.

"El primer ministro español, Pedro Sánchez, usando la canción Danceteria de Madonnna en su Instagram", ha afirmado esta cuenta, cuyo mensaje ya tiene más de 36.000 reproducciones y un millar de me gusta.

Concretamente, el jefe del Ejecutivo ha usado esta canción para acompañar algunas de las imágenes del acto que tuvo este en San Martín de la Vega (Madrid), donde estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Sánchez anunció un plan nacional de fertilizantes que tiene por objetivo mejorar la eficiencia de su uso, reducir la dependencia exterior y mejorar la transparencia del mercado.

"Es un plan de soberanía alimentaria y autonomía estratégica, que afronta también la transformación agraria y energética", destacó el presidente del Gobierno. Asimismo, también defendió el apoyo que su Ejecutivo ha dado al sector primario ante crisis como la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Medio.

A su juicio, el Gobierno está protegiendo a los agricultores "con hechos y no solo con palabras", consciente de que "muchas explotaciones trabajan con márgenes muy estrechos".

La canción escogida por Pedro Sánchez, junto a la publicación del perfil de @sagarrajo, ha generado decenas de comentarios como los siguientes: