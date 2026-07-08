De celebrar a Noruega a morir atropellada a 30 kilómetros: ¿qué le pasó a Nikoline?

La Guardia Civil de Tráfico investiga a contrarreloj el atropello mortal de una joven noruega de 17 años, identificada como Nikoline, cuyo cadáver fue localizado en la madrugada del pasado lunes en la autovía A-7, a su paso por el municipio de Mijas (Málaga). El conductor del vehículo implicado, que según las primeras pesquisas de los investigadores podría tratarse de un camión, se dio a la fuga tras el impacto, sin prestar auxilio a la víctima.

El siniestro se produjo alrededor de las 5.20 horas en el kilómetro 1027 de la citada autovía, en sentido Marbella, a la altura de la Cala de Mijas. A esa hora, varios conductores que transitaban por la zona alertaron al centro de coordinación de emergencias 112 de que el cuerpo de una mujer yacía sobre el asfalto, tras haber sido arrollado. Al lugar del siniestro se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil y equipos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que sólo pudieron certificar el fallecimiento de la chica.

La identificación de la menor se demoró varias horas, debido a que no portaba ningún tipo de documentación en el momento del accidente. Mientras tanto, la madre de la menor ya había interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional ante la imposibilidad de contactar con ella, difundiendo una petición desesperada de ayuda a través de las redes sociales, dándola por desaparecida. A media tarde del lunes, la familia confirmó el peor de los desenlaces.

Paso por paso

Las horas previas al trágico suceso componen un rompecabezas que la Guardia Civil intenta ahora descifrar. Nikoline se encontraba de viaje en la Costa del Sol con un grupo de amigos. El domingo por la tarde acudió a presenciar el partido del Mundial de fútbol en el que la selección de Noruega se impuso a la de Brasil. Tras el encuentro, el grupo se trasladó a una conocida discoteca de Puerto Banús, en el municipio de Marbella, para celebrar la victoria. Fue en ese entorno, entre las 3.00 y las 4.00 de la madrugada, donde se le perdió la pista.

Los investigadores han logrado constatar un dato clave para la reconstrucción de los hechos: tras abandonar la discoteca, la joven se subió a un vehículo de transporte con conductor (VTC) que la trasladó desde Marbella hasta Mijas, un trayecto de unos 18 kilómetros que habitualmente se recorre en unos 20 minutos.

Sin embargo, el caso mantiene todavía muchas incógnitas abiertas. Los agentes de la Guardia Civil tratan de averiguar por qué la menor se desplazó sola a una localidad que no era su lugar de residencia temporal, qué motivaciones la llevaron a ese punto concreto de la provincia y, especialmente, por qué terminó caminando a pie y desorientada por los carriles de una autovía de gran densidad de tráfico a esas horas de la madrugada.

Para tratar de dar con el paradero del conductor fugado, el instituto armado se encuentra revisando de forma minuciosa las grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno y de control de tráfico de la A-7, con el fin de rastrear la matrícula y el modelo del vehículo pesado.

Asimismo, los investigadores están tomando declaración a los testigos que presenciaron los instantes posteriores al siniestro, al conductor del VTC que realizó el servicio y a los amigos que acompañaban a Nikoline durante la noche, cuyos testimonios se consideran cruciales para esclarecer las circunstancias de la tragedia.