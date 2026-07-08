El Vaticano investiga al cardenal de Rabat, el español López Romero, por supuestos abusos sexuales a mujeres

El Vaticano ha abierto una investigación preliminar contra el arzobispo de Rabat (Marruecos), el cardenal español Cristóbal López Romero, tras recibir denuncias de supuestas agresiones sexuales y comportamientos inapropiados cometidos contra varias mujeres adultas.

Ante la gravedad de las acusaciones, el purpurado anunció este martes su decisión de "dar un paso atrás" y apartarse temporalmente de todas sus funciones religiosas públicas y actividades pastorales para no entorpecer el proceso canónico.

La tormenta eclesial se desató tras la publicación de una exhaustiva investigación periodística de la agencia francesa AFP, que sacó a la luz los testimonios de cinco mujeres que acusan formalmente al cardenal de violencia y abusos sexuales. Aunque las pesquisas se encuentran en este momento en manos de las instancias romanas de la Santa Sede, fuentes judiciales de Marruecos consultadas por la agencia EFE confirmaron que, por el momento, no constan registros de denuncias penales contra López Romero ante los tribunales del país magrebí.

A través de un comunicado emitido por la Archidiócesis de Rabat, López Romero admitió la existencia del procedimiento interno, precisando que las acusaciones se refieren a "comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas". "Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero", reza el escrito firmado por el prelado.

"Reitero que no he cometido ninguna agresión, ni violencia, ni acoso sexual", declaró rotundamente el cardenal a Televisión Española (TVE), pocas horas después de hacerse pública la noticia.

El anuncio ha causado una profunda conmoción tanto en el seno de la comunidad católica en Marruecos como en la Iglesia española, dada la relevancia pública de López Romero. "Este acontecimiento nos sacude a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar en todos. Por ello, quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora", añadió en su carta pastoral, justificando su decisión de no presidir ninguna celebración litúrgica ni intervenir en la vida pública de la diócesis durante el periodo que dure la indagación de la Santa Sede.

En la quiniela tras Francisco

Natural de Almería, Cristóbal López Romero cuenta con una dilatada trayectoria en la orden de los salesianos. Cursó estudios de Periodismo en Barcelona y desarrolló una intensa labor pastoral en Paraguay antes de ser destinado al norte de África.

Su perfil social y dialogante llamó la atención de Roma: en 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco y apenas dos años más tarde, en 2019, fue elevado al rango de cardenal. Su proyección dentro de la Iglesia católica era tal que llegó a figurar de forma destacada en las listas de candidatos "papables" durante el cónclave celebrado en 2025 para elegir al sucesor de Francisco.

La Santa Sede, siguiendo sus protocolos actuales de transparencia ante casos de abusos, mantendrá las diligencias en estricta confidencialidad hasta que la investigación preliminar determine si existen indicios suficientes para iniciar un juicio canónico formal contra el cardenal almeriense.