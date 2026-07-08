Asesinadas una madre y una hija en Mijas, en un posible caso de violencia de género

Dos personas han fallecido esta madrugada tras un incendio registrado en una vivienda en Mijas (Málaga). El servicio de Emergencias 112 ha recibido a las 2:15 horas un aviso de que salían llamas y humo en un piso en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas, según ha informado el centro de control.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Según TVE, las víctimas son una madre y su hija, por lo que es posible que estemos ante un nuevo caso de violencia de género, según han informado fuentes de la investigación al citado medio. Tras hacer levantamiento cadáver e inspección ocular por los especialistas y por la forense se observaron numerosas heridas de arma blanca en el cuerpo de las dos. No estaban en la base de datos VioGen, han añadido las fuentes.

El diario SUR de Málaga da más detalles: sostiene que las fallecidas son una mujer de unos 60 años y su hija, de 30, que presentaban lesiones que podrían ser compatibles con una muerte violenta previas al fuego. "La principal hipótesis, de acuerdo con las fuentes, apunta a que el fuego pudo ser provocado de forma intencionada con el objetivo de ocultar un doble asesinato", expone el diario de referencia en la capital costasoleña.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.