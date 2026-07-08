Guillermo Toledo dice todo lo que piensa de Pablo Iglesias y a él no le va a gustar: "Es un tipo que le sale el dinero por las orejas"

El actor Guillermo Toledo ha estado en la presentación del libro de Sergio Gregori y el canal Furor TV ha emitido en directo la charla, en la que también ha participado Ayme Román.

Al final de la presentación han puesto sobre la mesa la idea de "traicionar a unas siglas" más que a unas ideas y el actor ha defendido que sería peor traicionar sus ideas y sus convicciones y a sí mismo que a un partido concreto.

"Podemos llevar 10 años conviviendo en el mismo espacio y si me entero de que has abierto un bar y, primero, no montas una cooperativa que es lo que un socialista debería montar. El socialismo y la empresa privada... a mí me han enseñado que eran enemigos a muerte. Una empresa tiene que ser cooperativa", ha dicho, sin mencionar de momento, a Pablo Iglesias y a su famosa taberna Garibaldi.

Para Toledo, "hay un sentimiento importante de soledad": "Cuando estás en un partido y sufres ataques laborales, mediáticos, en las redes, tienes un colectivo que te arropa. Tienes una protección judicial, y eso es positivo, pero también se generan dinámicas de lealtades tóxicas".

"El socialismo y la empresa privada... a mí me han enseñado que eran enemigos a muerte" Toledo sobre la taberna Garibaldi

"En este caso, del señor Pablo Iglesias, ha conseguido muy inteligentemente pero muy rastreramente que buena parte de los votantes de Podemos hayan hecho de Canal Red, la Taberna Garibaldi y Podemos un uno. Es todo lo mismo. Yo milito en Podemos y además me veo obligado a defender el negocio privado de una persona supuestamente no está en Podemos", ha dicho sobre el fundador del partido.

Sus líos con Podemos

Ha afirmado Toledo que Iglesias ha conseguido mezclar todo eso "en una amalgama enfermiza, tóxica, endogámica, llena de suspicacias" y de "claro, si te estoy poniendo verde a ti obviamente me vas a poner verde en cuanto me des la espalda, de señalamientos".

También ha comentado que fue a Al Rojo Vivo con Ferreras y tuvo un choque con él, para la gente de Podemos él era "prácticamente como Iglesias": "Él era dios, y sigue siendo dios, y yo era un arcángel, un apóstol, pero apóstol a tope".

A la semana siguiente criticó algo de Podemos y le dijeron que trabajaba para Ferreras. Después defendió a Irene Montero y volvió a ser aplaudido por Podemos y "aspirante a dios": "A las dos semanas hago una crítica de una ley y: tú trabajas para el enemigo, cuánto cobras, quién te paga. Chico, piensa el ladrón que todos son de su condición".

"Los votantes de Podemos han hecho de Canal Red, la Taberna Garibaldi y Podemos un uno" Guillermo Toledo

Por último ha hablado del famoso chalet de Galapagar y Toledo ha dicho que cada uno viva donde quiera pero que Iglesias dijo que no había que fiarse de los políticos que se van del barrio y se compran un chalet: "Chico, pues igual no debería fiarme de ti".

"Eso les daba igual también. Somete a referéndum su chalet y en fin y la peña le paga su negocio privado de la taberna Garibaldi y la peña se lo pega, sabiendo que es un tipo que le sale el dinero por las orejas porque le sale el dinero por las orejas".