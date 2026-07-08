Dinamarca se le pone firme a Trump: Groenlandia "no está en venta" y defenderá "cada pulgada de su territorio"

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habla con los medios a su llegada a la Cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), el 8 de julio de 2026.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó este miércoles que Groenlandia "no está en venta" y que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés.

"Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EEUU es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", dijo la mandataria danesa a su llegada de la cumbre de la OTAN que se celebra hoy en Ankara.

"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", señaló la primera ministra nórdica.

Frederiksen también subrayó que Dinamarca "está lista para defender cada pulgada del territorio de la OTAN, incluyendo su propio territorio", y recordó que uno de los motivos por los que se creó la Alianza Atlántica fue "para defenderse mutuamente".

"Debería estar bajo control de EEUU"

La mandataria danesa reaccionó de este modo a las declaraciones de Trump en la víspera, en las que además de volver a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense, repitió su acusación de que Dinamarca no hace lo suficiente para proteger ese territorio ártico. "Debería estar bajo control de Estados Unidos", fue su frase literal.

"Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia", dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN.

Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia "es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos".

El mandatario estadounidense criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, "con todo el dinero que (EE.UU.) gasta para ayudarles frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente".