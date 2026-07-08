Sin cónclave 'royal' en los cuartos del final entre España y Bélgica: Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía tienen una buena excusa para no ir al Mundial

Cuando se anunció la agenda oficial de casa real para la semana del 6 al 13 de julio de 2026, ya se conocía que España disputaría contra Portugal el partido de octavos de final del Mundial el lunes 6. No habría representación de la familia real quizás al entender que era demasiado pronto, demasiado lejos y que tenían otros compromisos.

Pero España ha seguido avanzando en la Copa del Mundo. Tras un frenético partido en el que ni La Roja, ni los portugueses eran capaces de colar un tanto en la portería rival, el milagro llegó en el tiempo de descuento, cuando Mikel Merino marcó el gol de la victoria con la asistencia de Ferran Torres.

Felipe VI y la princesa Leonor tras su vuelo conjunto en la Academia de San Javier en Murcia. Casa de S.M. el Rey

España se fue directa a cuartos, con el próximo encuentro fechado para el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles, en el que se mide ante Bélgica. Sería un buen momento para que la familia real volviera a hacer acto de presencia tras el partido ante Uruguay al que asistió Felipe VI en la localidad mexicana de Guadalajara, pero no va a ser posible. Y la verdad es que la excusa es buena.

El encuentro se disputa a las 21:00 hora española, y a las 10:30 horas del viernes, los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen que presidir la entrega de reales despachos de empleo en la Academia General del Aire del Espacio en Murcia, el lugar en el que la princesa de Asturias ha estado formándose a lo largo del último curso, y de donde se despide ya.

Felipe VI en el partido entre España y Uruguay en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026 Héctor Vivas | FIFA via Getty Images

Se trata de un acto muy importante y simbólico, motivo por el que acuden tanto los reyes como sus dos hijas. Además, ha sido agendado con mucha antelación e implica a numerosas personas. Por ello, cancelarlo, posponerlo o que se caiga algún miembro de la familia real para que pudiera viajar a Estados Unidos, está descartado.

En cuanto a llegar a todo también lo está porque pese a que la diferencia horaria juega a favor de los Borbones -Los Angeles tiene nueve horas menos-, aunque fueran en Falcón, tardarían más de 10 horas en llegar hasta allí. El partido es a las 21:00 horas en España, las 12:00 en Los Angeles, por lo que los tiempos no dan para todo.

Felipe de Bélgica irá por primera vez al Mundial 2026

De este modo no habrá cónclave royal y Felipe de los Belgas no va a tener a su homólogo y tocayo junto a él en el palco del estadio californiano. Porque el rey de Bélgica sí ha confirmado asistencia tras la incontestable victoria de su selección frente a Estados Unidos por 1-4.

Si bien hasta el momento ningún miembro de la dinastía Saxe-Coburg había cruzado el Atlántico para animar al combinado nacional en este mundial, sí se dijo que si Bélgica pasaba a cuartos, sí habría representación.

Felipe de Bélgica ante un balón de fútbol en la Red Side Academy Philip Reynaers | Photonews | Getty Images

Eso sí, antes de que eso ocurriera hubo una llamada de Felipe de los Belgas al seleccionador nacional, Rudi García, y al capitán, Youri Tielemans, al que les dijo: "Última revisión táctica. Os estaré animando a las dos de la madrugada. Que el juego limpio y el mejor equipo triunfen esta noche: ¡Vamos Bélgica!". ¿Con lo de juego limpio se refería a la polémica por la retirada de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun? Quizás sí, o quizás no, pero al menos Bélgica ha pasado limpiamente y ha echado a Estados Unidos.

Ahora, los belgas deberán enfrentarse a los españoles con el apoyo desde las gradas del rey de los primeros, pero ante la justificada ausencia del monarca de los segundos. A buen seguro, si pasa La Roja, la familia real estará presente en la semifinal, y sin lugar a dudas, en la final. Pero en cuartos no va a ser posible.