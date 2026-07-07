Messi o el K.O: su mejor versión rescata y clasifica a Argentina para cuartos tras verse 0-2 ante Egipto

Leo Messi y, por muchos momentos, 10 más. La receta de Argentina es relativamente sencilla y este martes se ha vuelto a poner en práctica. La selección albiceleste se ha clasificado para los cuartos del Mundial tras imponerse por 3-2 a Egipto. El marcador ya sería llamativo por lo igualado, pero lo verdaderamente impactante es que en el 77' la actual campeona del mundo caía por 0-2. Ahí apareció la mejor versión de Messi y Argentina revivió.

Egipto rozó una gesta para la historia, pero murió en la orilla. Lo hizo tras un primer golpe al comienzo del encuentro, con un tanto de Ibrahim al que Argentina quiso responder rápido. Fue, como siempre, con Messi como faro, pero enfrente estaba un excelso Mostafa Shobeir, que lo iba parando todo. Hasta un penalti a Leo Messi, que sumó su segunda pena máxima desperdiciada en este torneo.

Era un frontón: Argentina atacaba, Shobeir repelía. Y en la enésima intentona argentina llegó el que parecía el golpe mayor, el 0-2 tras una magistral contra egipcia, brillantemente planteada entre Mo Salah, Hassan desquiciando a la defensa sudamericana, y Ziko al remate. Casi idénticos protagonistas que minutos antes, cuando el VAR apareció para anular el que hubiera sido el gol del mundial con una contra aún mejor que la que sí subió al marcador. Era el 66' y todo parecía resuelto con el 0-2, pero quedaba mucho Messi.

Metido al extremo de la posición de extremo derecho, el ex del Barça y para muchos mejor futbolista de la historia dio lo mejor de sí para encabezar una remontada que acabaría en el descuento evitando incluso la prórroga.