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Messi o el K.O: su mejor versión rescata y clasifica a Argentina para cuartos tras verse 0-2 ante Egipto
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Messi o el K.O: su mejor versión rescata y clasifica a Argentina para cuartos tras verse 0-2 ante Egipto

El astro argentino lidera la reacción de la campeona del mundo, que estuvo virtualmente eliminada en octavos ante una excelsa selección egipcia. 

Miguel Fernández Molina
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Leo Messi, eufórico
Leo Messi, eufóricoNurPhoto via Getty Images

Leo Messi y, por muchos momentos, 10 más. La receta de Argentina es relativamente sencilla y este martes se ha vuelto a poner en práctica. La selección albiceleste se ha clasificado para los cuartos del Mundial tras imponerse por 3-2 a Egipto. El marcador ya sería llamativo por lo igualado, pero lo verdaderamente impactante es que en el 77' la actual campeona del mundo caía por 0-2. Ahí apareció la mejor versión de Messi y Argentina revivió.

Egipto rozó una gesta para la historia, pero murió en la orilla. Lo hizo tras un primer golpe al comienzo del encuentro, con un tanto de Ibrahim al que Argentina quiso responder rápido. Fue, como siempre, con Messi como faro, pero enfrente estaba un excelso Mostafa Shobeir, que lo iba parando todo. Hasta un penalti a Leo Messi, que sumó su segunda pena máxima desperdiciada en este torneo. 

Era un frontón: Argentina atacaba, Shobeir repelía. Y en la enésima intentona argentina llegó el que parecía el golpe mayor, el 0-2 tras una magistral contra egipcia, brillantemente planteada entre Mo Salah, Hassan desquiciando a la defensa sudamericana, y Ziko al remate. Casi idénticos protagonistas que minutos antes, cuando el VAR apareció para anular el que hubiera sido el gol del mundial con una contra aún mejor que la que sí subió al marcador. Era el 66' y todo parecía resuelto con el 0-2, pero quedaba mucho Messi. 

Metido al extremo de la posición de extremo derecho, el ex del Barça y para muchos mejor futbolista de la historia dio lo mejor de sí para encabezar una remontada que acabaría en el descuento evitando incluso la prórroga.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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