Adiós a la puerta de la conformidad: los creadores de 'Stranger Things' dictan sentencia sobre el final de la serie

Stranger Things ha llegado oficialmente a su final. Los creadores de la serie han puesto fin a la teoría conspirativa que se ha convertido en viral en las redes sociales de que existiría un noveno episodio secreto.

La teoría, conocida como 'Conformity Gate' ('puerta de la conformidad', en español), se basaba en que habría un último episodio de Stranger Things por estrenar en el que se desharían ciertos puntos de la trama del final de la serie.

Las biografías de Stranger Things en las cuentas de Instagram, TikTok y X de Netflix han sido actualizadas para dejar claro a los fans de la serie lo siguiente: "Todos los episodios de Stranger Things ya están disponibles".

Es decir, la serie ha terminado con el octavo episodio de la quinta temporada y la supuesta existencia de un episodio adicional secreto para cerrar definitivamente la historia de Stranger Things es mentira.

Los indicios sobre los que se sostenía la teoría

Tal y como recoge la prestigiosa revista estadounidense especializada en cine y televisión Variety, la teoría 'Conformity Gate' ha sido especialmente difundida en las redes sociales TikTok y Reddit, donde los fans de la serie han compartido supuestos indicios de elementos extraños que les hacían pensar en la existencia de un episodio secreto.

Entre esas supuestas señales, los usuarios citaron cambios en la elección del vestuario del octavo episodio de la quinta temporada de Stranger Things en comparación con el resto de la serie y también modificaciones en el diseño del decorado.

Igualmente, desde la revista Variety han señalado que "los espectadores más avispados incluso encontraron un detalle en el final de la serie en el que una pila de cintas de casete que aparecía en una escena del epílogo parecía estar dispuesta de tal forma que formaba la frase "U did not stop me" ("No me detuviste", en español) en código Morse".