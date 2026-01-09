Joe Keery, estrella de 'Stranger Things', arrasa con solo una frase al dirigirse a Trump de una manera que le va a escocer

Son los dos nombres del momento. Uno es el actor Joe Keery, por su gran éxito como Steve Harrington en el final de la popular serie Stranger Things y por el gran recibimiento de su canción End of Beginning (con el nombre artístico de Djo). El otro, el presidente de EEUU, Donald Trump, quien cada vez que habla sube el pan.

Trump está en boca de todos tras la captura de Maduro en Venezuela, poniendo el mundo patas arriba y con un contexto en el que el mundo lo ha visto como una violación del derecho internacional. Por si fuera poco, ahora ha manifestado su intención de "comprar" la isla de Groenlandia, administrada por Dinamarca.

Estos objetivos y métodos son puestos en duda por la ola (o más bien, tsunami) de reacciones en redes sociales y muchos se preguntan cuál es el límite de EEUU sobre el mundo. Una de las reacciones más sonadas ha sido la del propio Keery, no solo por la situación mundial, sino por lo ocurrido recientemente en Minnesota.

Un agente del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a Renee Nicole Good, tachado por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de "terrorismo interno".

La petición de Joe Keery sobre Trump

El mundo se ha unido para lamentar la muerte de la mujer y ha sido el propio Keery quien ha criticado a Trump por la reacción que ha tenido a lo sucedido.

En un comunicado en redes sociales, Trump calificaba el vídeo del incidente como "algo horrible", pero ha descrito a la mujer que gritaba como una "agitadora profesional" y quien "conducía el coche", Renee, dice que se comportó de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, atropellando violenta, deliberada y brutalmente al agente de la ICE".

Por si fuera poco, remataba alegando que estas situaciones ocurren porque "la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE".

Keery ha compartido tres historias en Instagram.

La primera, un repost de una publicación de The New York Times de una fotografía de cientos de personas reunidas en Minnesotta por el fallecimiento de la mujer.

de una fotografía de cientos de personas reunidas en Minnesotta por el fallecimiento de la mujer. La segunda, una frase en respuesta al comunicado de Trump: "Cero decencia humana, ¡parad a este hombre"

La última historia era una republicación en la que comenta que los agentes del ICE bloquean a un doctor para que no ayude a la mujer "fatalmente disparada".

Tsunami de reacciones a Trump

A lo largo de la semana, desde que estallara el caso de Venezuela, Maduro y Groenlandia, han sido miles y miles de reacciones.