Alejandro Amenábar, sobre el 30º aniversario de 'Tesis': "Ahora plantear una película así para mí sería muy difícil"

Alejandro Amenábar ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su carrera como cineasta. Ganador de un premio Oscar por la película Mar Adentro y 11 premios Goya, ha regresado este martes al lugar donde todo empezó: la Universidad Complutense de Madrid, donde rodó Tesis.

El director fue estudiante de Imagen y Sonido en la institución, aunque no llegó a terminar sus estudios. Según Agencia EFE, con respecto a su paso por la facultad y al rodaje de la película, el cineasta aseguró: "El título lo pusimos muy conscientemente porque era lo que yo no había logrado hacer en la Facultad”.

Además, el director señaló durante el acto que ha tenido “más impacto" la expresión de la protagonista “que las imágenes en sí". Si volviera a rodarla, según él “se verían menos” ese tipo de imágenes. Finalmente, confesó que "ahora plantear una película así para mí sería muy difícil".

Tesis, protagonizada por Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega, fue rodada en la Universidad durante el verano de 1995. Los pasillos, las escaleras y los laboratorios actuaron como telón de fondo.

La trama se centra en Ángela, una estudiante de Imagen que prepara una tesis sobre la violencia audiovisual. Un día después de entregarle su trabajo al director de tesis, este aparece muerto. Con ayuda de sus compañeros universitarios, Ángela intentará investigar qué le ocurrió.

Tres décadas después, la obra se quedará para siempre como una de las películas que cambió el cine español.