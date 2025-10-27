Amaia Montero se sincera tras el regreso de La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podría más"
La cantante ha compartido un post en Instagram.
El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero no deja de generar comentarios. El grupo, que se ha visto obligado a ampliar algunas de las fechas de su gira, ha compartido algunos fragmentos de los ensayos junto a la cantante, pero ha habido pocas declaraciones a título individual por parte de sus componentes. Leire Martínez ya se pronunció asegurando que no quería opinar al respecto ya que el conjunto donostiarra ya no tenía ningún vínculo con ella.
Dos semanas después de la noticia, Montero sí ha querido celebrar el regreso al grupo que la lanzó a la fama y hacer una reflexión sobre el proceso por el que ha pasado durante estos seis años.
"Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo", ha comenzado diciendo en su post de Instagram.
La cantante, que estuvo apartada de los escenarios hasta el sonado concierto de Karol G en julio de 2024 desde 2022, ha asegurado que desde que dejó el grupo ha pasado momentos difíciles. De hecho, borró sus redes sociales y desapareció entre 2022 y 2023 con un misterioso "hasta pronto" que dejaba entrever que no pasaba por su mejor momento a nivel personal.
"Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real", ha explicado.
Parte de ese camino ha sido, según ha detallado, buscarse a ella misma. "Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar", ha señalado antes de agradecer el cariño recibido a sus seguidores después de la noticia de su regreso al conjunto donostiarra.
"La vida va de agradecer. Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando", ha escrito. "He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", ha concluido.