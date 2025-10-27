Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Amaia Montero se sincera tras el regreso de La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podría más"
Cultura

Cultura

Amaia Montero se sincera tras el regreso de La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podría más"

La cantante ha compartido un post en Instagram.

Marina Prats
Marina Prats
Primer plano de Amaia Montero en la foto de anuncio de la giraSONY

El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero no deja de generar comentarios. El grupo, que se ha visto obligado a ampliar algunas de las fechas de su gira, ha compartido algunos fragmentos de los ensayos junto a la cantante, pero ha habido pocas declaraciones a título individual por parte de sus componentes. Leire Martínez ya se pronunció asegurando que no quería opinar al respecto ya que el conjunto donostiarra ya no tenía ningún vínculo con ella. 

Dos semanas después de la noticia, Montero sí ha querido celebrar el regreso al grupo que la lanzó a la fama y hacer una reflexión sobre el proceso por el que ha pasado durante estos seis años.

"Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo", ha comenzado diciendo en su post de Instagram.

La cantante, que estuvo apartada de los escenarios hasta el sonado concierto de Karol G en julio de 2024 desde 2022, ha asegurado que desde que dejó el grupo ha pasado momentos difíciles. De hecho, borró sus redes sociales y desapareció entre 2022 y 2023 con un misterioso "hasta pronto" que dejaba entrever que no pasaba por su mejor momento a nivel personal.

"Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real", ha explicado.

Parte de ese camino ha sido, según ha detallado, buscarse a ella misma. "Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar", ha señalado antes de agradecer el cariño recibido a sus seguidores después de la noticia de su regreso al conjunto donostiarra.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"La vida va de agradecer. Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando", ha escrito. "He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", ha concluido.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco