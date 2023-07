El aviso de Ticketmaster tras lo ocurrido con las entradas para Taylor Swift

Taylor Swift, en un concierto de 'The Eras Tour' en Texas el 31 de marzo.

A las 14:00 de este jueves comenzó la esperadísima venta de entradas para el único concierto que Taylor Swift ofrecerá en España dentro de su gira The Eras Tour. Se celebrará el 30 de mayo de 2024 en el Santiago Bernabéu y el evento ha despertado expectación máxima.

Poco después, en redes sociales ya se podían leer mensajes de usuarios que habían conseguido entradas y las revendían por cifras muy superiores a las oficiales.

"Tengo 4 entradas a 600 cada una", "Vendo entrada Front Stage lado derecho 900 euros", o "Vendo x2 x 600€ cada una (1200€ TOTAL)" son algunos de los reclamos que se encontraban con facilidad, con cifras tan elevadas como 1.900 euros por una.

La plataforma Ticketmaster, encargada de la venta oficial, ha ido contestando a algunos de ellos, para avisar a los usuarios de que es una práctica ilegal y, además, sin garantías.

"Swifties: NO compréis entradas a personas o webs fraudulentas. Las entradas SÓLO EXISTEN en http://ticketmaster.es. Por favor, no confiéis en las ofertas que aparecen. No contaréis con las garantías de autenticidad", aconseja Ticketmaster en uno de esos tuits.