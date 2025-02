Beyoncé, Kendrick Lamar o Chappell Roan: estos son todos los ganadores a los Grammy 2025

Beyoncé ha sido sin duda la gran triunfadora de la noche al alzarse con uno de los galardones más esperados de los premios Grammy 2025, el de álbum del año por su Cowboy Carter, pero también otros dos premios, el de mejor álbum country, siendo la primera mujer negra en lograrlo, y el de mejor dúo country por II Most Wanted junto Miley Cyrus.

No obstante, queen B ha compartido su corona con el rapero californiano Kendrick Lamar que triunfó de manera inesperada en dos de las categorías reinas de la 67º edición de los Grammy como son grabación del año y canción del año con Not like us.

De vacío se fueron grandes nombres sonados para esta edición como Billie Eilish y Taylor Swift, pero también triunfaron Sabrina Carpenter, quien ganó entre otros premios mejor interpretación pop vocal solista y mejor álbum de pop vocal, y Chappell Roan, quien se confirmó como la revelación del año.

Consulta a continuación la lista de los ganadores a las principales categorías de los Grammy 2025, cuya gala se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Álbum del año

André 3000, New Blue Sun

Beyoncé, Cowboy Carter

Sabrina Carpenter, Short n' Sweet

Charli xcx, Brat

Jacob Collier, Djesse Vol. 4

Billie Eilish, Hit Me Soft and Hard

Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Grabación del año

The Beatles, Now and Then

Beyoncé, Texas Hold 'Em

Sabrina Carpenter, Espresso

Charli xcx, 360

Billie Eilish, Birds of a Feather

Kendrick Lamar, Not Like Us

Chappell Roan, Good Luck, Babe!

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight

Canción del año

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Billie Eilish, Birds of a Feather

Bruno Mars, Die with a Smile

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight

Chappell Roan, Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar, Not Like Us

Sabrina Carpenter, Please Please Please

Beyoncé, Texas Hold 'Em

Mejor nuevo artista

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Kruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor productor del año, no clásica

Alissia

Dernst “D'mile” Emile II

Ian Fitchuck

Mostaza

Daniel Nigro

Compositor del año, no clásica

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Mejor interpretación vocal pop solista

Beyoncé, Bodyguard

Sabrina Carpenter, Espresso

Charli xcx, Apple

Billie Eilish, Birds of a Feather

Chappell Roan, Good Luck, Babe!

Mejor actuación de dúo o grupo pop

Gracie Abrams ft. Taylor Swift, Us

Beyoncé ft. Post Malone, LEVII'S JEANS

Charli xcx ft. Billie Eilish, Guess

Ariana Grande ft. Brandy & Monica, The Boy is Mine

Bruno Mars ft. Lady Gaga, Die With a Smile

Mejor álbum de pop vocal

Sabrina Carpenter, Short n' Sweet

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande, Eternal Sunshine

Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Mejor grabación Dance/Electrónica

Disclosure, She's Gone, Dance On

Four Tet, Loved

Fred Again.. ft. Baby Keem, Leavemealone

Justice ft. Tame Impala, Neverender

Kaytranada ft. Childish Gambino, Witchy

Mejor Álbum de Dance/Electrónica

Brat, de Charli XCX

Three, de Four Tet

Hyperdrama, de Justice

TIMELESS, de KAYTRANADA

Telos, de Zedd

Mejor Grabación de Dance Pop

Make You Mine, de Madison Beer

Von dutch, de Charli XCX

L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT], de Billie Eilish

yes, and?, de Ariana Grande

Got Me Started, de Troye Sivan