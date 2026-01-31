Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Carlos Boyero usa dos frases tremendas para describir lo que lleva tiempo viendo en las salas de cine
"Ninguna época me ha parecido...".

Sergio Coto
El crítico de cine Carlos Boyero.Getty Images

El periodista y crítico de cine Carlos Boyero ha publicado una columna de opinión este sábado en el diario El País en la que ha dejado bastante clara su opinión de algo que lleva un tiempo viendo en las salas de cine.

"Hicieron un documental sobre mi nada humilde persona, que me pareció cariñoso y muy aceptable, pero al que colocaron un título que me da grima. Se llamaba El crítico. Nunca busqué una definición romántica al oficio con el que me he buscado el pan, pero jamás podré identificarme con eso tan prosaico, ampuloso, melifluo, de ejercer de crítico", ha contado.

Boyero ha resaltado que le parecía menos ofensivo que le calificaran "como un político, un traficante, un proxeneta, un director de la banca, un ejecutivo de las tecnologías, esas profesiones tan provechosas".

Pero el crítico de cine también ha expuesto que se le ocurren "tamaños delirios observando con desgana, ni siquiera con estupor, las calificaciones que otorga la crítica de cine, pero también las academias, los festivales, templos que exaltan algo tan insustancial como que la nada nadea". "Otorgando bendiciones y éxtasis perrunos ante películas que me provocan aburrimiento o exclusiva vergüenza", ha explicado.

Acto seguido, el periodista no ha dudado en verbalizar de un modo muy claro y rotundo qué le parece lo que, bajo su punto de vista, lleva pasando en los cines desde hace un tiempo. 

"Testifico el éxtasis de Hollywood, de la Academia española, de todas las academias del mundo civilizado ante películas fatuas, pretenciosas, incapaces de transmitir un poco de emoción, ni siquiera de interés a los amantes no circunstanciales, sinceros, del gran cine de siempre", ha criticado.

Ha sido entonces cuando, Carlos Boyero ha usado dos frases rotundas para definir lo que está pasando en las salas de cine:

  • "Qué aburrimiento latente el que inunda las salas después de la pandemia".
  • "Ninguna época me ha parecido tan vacía".

"Y constato que le otorgan infinitas nominaciones a los Oscar, que alguna vez fueron justos, acomodaticios en otras ocasiones y últimamente delirantes a una película que se titula Los pecadores. Sospecho que las hay mejores en la historia del cine para recibir tan abusivos agasajos", ha resaltado.

Dice que la película "es muy curiosa", el arranque "es bueno" y el final también. Pero se plantea: '¿Es esto lo mejor que puede ofrecer el cine actual?'. "Vale. No se fíen de los críticos, incluido yo", ha sentenciado.

