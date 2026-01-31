Un periodista de la revista más importante de Alemania ve este vídeo de Sánchez hablando en inglés y ojo a su reacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está objeto de análisis por parte de expertos y medios internacionales tras la medida que anunció de hace unos días de aplicar una regularización excepcional a medio millón de personas migrantes en España.

En un momento de alta tensión en países como Estados Unidos, en el que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevan varios meses deteniendo a inmigrantes ilegales para expulsarlos del país, el Ejecutivo español ha ido a la contra.

La medida, acordada entre PSOE y Podemos en los últimos días, contempla la regularización de medio millón de personas que ya viven y trabajan en España, pero que lo hacen sin los papeles regulados.

Lo más llamativo es el vídeo que ha compartido este mismo viernes Pedro Sánchez en la red social X, en inglés. Claramente, dirigido a todos esos expertos y medios internacionales.

"Sí. Mi país ha ofrecido una vía para regularizar a medio millón de personas migrantes. Medio millón de personas con las que convivimos cada día. En el mercado, en el autobús, en el colegio de nuestros hijos", ha señalado.

Sánchez ha destacado que son personas que "cuidan de nuestros padres, trabajan en el campo, que han construido mano a mano con nosotros el progreso de nuestro país". "Personas que ya estaban aquí, ya formaban parte de nuestras vidas", ha destacado.

"Algunos dicen que hemos ido demasiado lejos".

"Que vamos a contracorriente".

"Pero yo les pregunto: ¿Desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical?".

Pedro Sánchez ha cuestionado que desde cuándo "la empatía se ha vuelto algo excepcional". "España es, ante todo, un país de acogida y este es el camino que elegimos. Dignidad, comunidad y justicia", ha sentenciado, en un vídeo que está dando la vuelta al mundo, con más de 2,4 millones de visualizaciones y más de 20.000 me gusta.

El "Anti-Trump"

Uno de los cientos y cientos de reacciones que ha recibido la publicación del presidente del Gobierno español, ha sido la de un periodista de la revista más importante de Alemania, Der Spiegel.

Steffen Lüdke, que suele cubrir la actualidad en lugares como España, ha destacado con una frase qué significa la posición de España y del líder del Ejecutivo con la inmigración. "Pedro Sánchez, el Anti-Trump", ha destacado.

Junto al tuit, ha compartido un fragmento de una de sus recientes noticias sobre el líder del Ejecutivo español. "El mundo está virando hacia la derecha en materia de política migratoria. ¿Y Pedro Sánchez? Está otorgando permisos de residencia a cientos de miles de migrantes. Su estrategia es arriesgada, pero aún podría funcionar", señala en la noticia.