"Las islas españolas que nadie conoce": la prensa británica descubre el "Caribe gallego" y su playa número uno

Para encontrar playas paradisiacas no hay por qué viajar al Caribe. También están en Galicia. La mayoría de los turistas británicos escogen las islas Canarias o Baleares como destino, pero ahora el diario Daily Express, ha señalado a este archipiélago en las costas gallegas. "La mayoría de gente de Reino Unido no habrá oído hablar de ellos en absoluto".

Tal y como reza la publicación, se trata de las islas Cíes, que se encuentran a 45 minutos en ferry de la ciudad de Vigo. El archipiélago está formado por tres islas principales: Monteagudo (Isla Norte), Do Faro (Isla Media) y San Martiño (Isla Sur). Aunque Monteagudo y Do Faro están conectadas por una playa de 1.200 metros de longitud, con una laguna a un lado y el océano al otro.

No obstante, los británicos tendrán que buscar otro lugar para dormir: "No llegues esperando alojarte en un hotel todo incluido. Las islas están casi completamente deshabitadas". Tan solo se puede encontrar un pequeño supermercado y algunos restaurantes. El único lugar para pasar la noche en las islas es un "impresionante" camping con vistas a la laguna y el mar. "Puedes reservar la tienda que más se acoja a tus preferencias".

La mayoría de los visitantes no pasa en las islas más de dos horas, recorriendo sus playas cristalinas y su rica naturaleza. Durante la temporada alta, de mayo a septiembre, el número de visitantes está estrictamente limitado a 1.800 al día, y necesitarás un permiso antes de subir a un ferry. Fuera de la temporada alta, solo 450 personas pueden visitar cada día.

Las Maldivas o Seychelles de España, según The Guardian

Según recoge el medio de comunicación, el diario británico The Guardian calificó a la playa de Rodas de las islas como "la mejor playa del mundo". "Su apodo –Maldivas o Seychelles de España– da una clara idea de lo que se puede esperar: preciosas playas blancas, aguas turquesas... En otras palabras, un paraíso medio e intacto".

En cuanto a las actividades disponibles, el senderismo es la más popular, con muchos caminos "increíbles" y "fáciles de recorrer" frente a la playa. El buceo también es una excelente manera de experimentar la belleza natural de las Islas Cíes. Aun así, al ser un lugar protegido se necesitará un permiso para bucear, y "el número de personas es limitado".

Hay que tener en cuenta que mientras Monteagudo y Do Faro cuentan con servicios regulares de ferry, la isla más meridional de las Cíes, San Martiño, solo se puede alcanzar fletando un barco privado.