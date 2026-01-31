"Las islas españolas que nadie conoce": la prensa británica descubre el "Caribe gallego" y su playa número uno
Un lugar desconocido para muchos turistas británicos.
Para encontrar playas paradisiacas no hay por qué viajar al Caribe. También están en Galicia. La mayoría de los turistas británicos escogen las islas Canarias o Baleares como destino, pero ahora el diario Daily Express, ha señalado a este archipiélago en las costas gallegas. "La mayoría de gente de Reino Unido no habrá oído hablar de ellos en absoluto".
Tal y como reza la publicación, se trata de las islas Cíes, que se encuentran a 45 minutos en ferry de la ciudad de Vigo. El archipiélago está formado por tres islas principales: Monteagudo (Isla Norte), Do Faro (Isla Media) y San Martiño (Isla Sur). Aunque Monteagudo y Do Faro están conectadas por una playa de 1.200 metros de longitud, con una laguna a un lado y el océano al otro.
No obstante, los británicos tendrán que buscar otro lugar para dormir: "No llegues esperando alojarte en un hotel todo incluido. Las islas están casi completamente deshabitadas". Tan solo se puede encontrar un pequeño supermercado y algunos restaurantes. El único lugar para pasar la noche en las islas es un "impresionante" camping con vistas a la laguna y el mar. "Puedes reservar la tienda que más se acoja a tus preferencias".
La mayoría de los visitantes no pasa en las islas más de dos horas, recorriendo sus playas cristalinas y su rica naturaleza. Durante la temporada alta, de mayo a septiembre, el número de visitantes está estrictamente limitado a 1.800 al día, y necesitarás un permiso antes de subir a un ferry. Fuera de la temporada alta, solo 450 personas pueden visitar cada día.
Las Maldivas o Seychelles de España, según The Guardian
Según recoge el medio de comunicación, el diario británico The Guardian calificó a la playa de Rodas de las islas como "la mejor playa del mundo". "Su apodo –Maldivas o Seychelles de España– da una clara idea de lo que se puede esperar: preciosas playas blancas, aguas turquesas... En otras palabras, un paraíso medio e intacto".
En cuanto a las actividades disponibles, el senderismo es la más popular, con muchos caminos "increíbles" y "fáciles de recorrer" frente a la playa. El buceo también es una excelente manera de experimentar la belleza natural de las Islas Cíes. Aun así, al ser un lugar protegido se necesitará un permiso para bucear, y "el número de personas es limitado".
Hay que tener en cuenta que mientras Monteagudo y Do Faro cuentan con servicios regulares de ferry, la isla más meridional de las Cíes, San Martiño, solo se puede alcanzar fletando un barco privado.